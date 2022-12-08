Об этом сообщают российские телеграм-каналы.

В Южно-Сахалинске возбудили уголовное дело против гражданина Украины Александра В. по статье о "дискредитации" российской армии (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ). Поводом стал его частный разговор с друзьями, состоявшийся в квартире одного из них.

Отмечается, что донос на Александра написали его же друзья. Мужчина обсуждал с ними российскую вооруженную агрессию против Украины и высказался в поддержку военного формирования "Азов".

Опрос социологической службы Центра Разумкова показал, что 90% украинцев верят в нашу победу в войне с российскими оккупантами.

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