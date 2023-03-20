Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении прокурора Международного уголовного суда Карима Ахмад Хана и судей Международного уголовного суда Томоко Акане, Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херардио Угаля.

Это произошло после того, как МКС выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

"Уголовное преследование носит заведомо незаконный характер, поскольку оснований для привлечения к уголовной ответственности нет. Согласно Конвенции о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой от 14.12.1973, главы государств пользуются абсолютным иммунитетом от юрисдикции иностранных государств", - в комитете.

Также в следственном комитете заявили, что в действиях прокурора и судей Международного уголовного суда есть признаки преступлений, а также "приготовление к нападению на представителя иностранного государства", пользующегося международной защитой, с целью "усложнения международных отношений".