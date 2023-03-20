В РФ возбудили дело против судей МКС в Гааге, выдавших ордер на арест Путина
Следственный комитет России возбудил уголовное дело против прокурора и судей Международного уголовного суда, издавших ордер на арест российского диктатора Владимира Путина
Об этом сообщает Следственный комитет РФ.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении прокурора Международного уголовного суда Карима Ахмад Хана и судей Международного уголовного суда Томоко Акане, Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херардио Угаля.
Это произошло после того, как МКС выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.
"Уголовное преследование носит заведомо незаконный характер, поскольку оснований для привлечения к уголовной ответственности нет. Согласно Конвенции о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой от 14.12.1973, главы государств пользуются абсолютным иммунитетом от юрисдикции иностранных государств", - в комитете.
Также в следственном комитете заявили, что в действиях прокурора и судей Международного уголовного суда есть признаки преступлений, а также "приготовление к нападению на представителя иностранного государства", пользующегося международной защитой, с целью "усложнения международных отношений".
- 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по делам детей в РФ Марии Львовской-Беловой.
- Представители разных государств и международных организаций отреагировали на решение МКС. Позже к ним присоединились представители Великобритании и Канады, однозначно поддержавшие позицию суда.
- Президент США Джо Байден заявил , что ордер МКС на арест Путина оправдан, поскольку российский президент совершил военные преступления.
- 19 марта Германия заявила, что будет обязана задержать Владимира Путина в случае появления на территории страны во исполнение решения Международного уголовного суда.
- Президент Украины Владимир Зеленский также отреагировал на решение МКС и подчеркнул, что Россия понесет ответственность за каждое проявление террора против Украины и ее народа.
- 20 марта заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригрозил точечным ударом по зданию Международного уголовного суда, выдавшему ордер на арест российского диктатора Владимира Путина.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.28
Покупка 38.28Продажа 39.07
-
EUR
Покупка 40.25Продажа 41.19
- Актуальное
- Важное