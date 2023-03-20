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В РФ возбудили дело против судей МКС в Гааге, выдавших ордер на арест Путина

20 мартa, 2023 понедельник
14:01
Мир

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против прокурора и судей Международного уголовного суда, издавших ордер на арест российского диктатора Владимира Путина

Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении прокурора Международного уголовного суда Карима Ахмад Хана и судей Международного уголовного суда Томоко Акане, Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херардио Угаля.

Это произошло после того, как МКС выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

"Уголовное преследование носит заведомо незаконный характер, поскольку оснований для привлечения к уголовной ответственности нет. Согласно Конвенции о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой от 14.12.1973, главы государств пользуются абсолютным иммунитетом от юрисдикции иностранных государств", - в комитете.

Также в следственном комитете заявили, что в действиях прокурора и судей Международного уголовного суда есть признаки преступлений, а также "приготовление к нападению на представителя иностранного государства", пользующегося международной защитой, с целью "усложнения международных отношений".

  • 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по делам детей в РФ Марии Львовской-Беловой.
  • Представители разных государств и международных организаций отреагировали на решение МКС. Позже к ним присоединились представители Великобритании и Канады, однозначно поддержавшие позицию суда.
  • Президент США Джо Байден заявил , что ордер МКС на арест Путина оправдан, поскольку российский президент совершил военные преступления.
  • 19 марта Германия заявила, что будет обязана задержать Владимира Путина в случае появления на территории страны во исполнение решения Международного уголовного суда.
  • Президент Украины Владимир Зеленский также отреагировал на решение МКС и подчеркнул, что Россия понесет ответственность за каждое проявление террора против Украины и ее народа.
  • 20 марта заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригрозил точечным ударом по зданию Международного уголовного суда, выдавшему ордер на арест российского диктатора Владимира Путина.
Владимир Путин
Криминал
война с Россией
воєнні злочини Росії
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