В РФ военных с простреленными легкими и осколками возвращают на фронт без разрешения врача, - росСМИ
В России сложилась практика отправки раненых военнослужащих в зону боевых действий без решения военно-врачебной комиссии
Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на ответственного секретаря Союза комитетов солдатских матерей Валентину Мельникову.
"На фронт возвращают военных с осколками в конечностях и простреленными легкими. По оценке юристов и правозащитников, это противоречит закону", - говорится в сообщении.
По словам Мельниковой, после полномасштабного вторжения России в Украину командиры частей часто отправляют военнослужащих после госпиталя на фронт, минуя военно-врачебную комиссию, присваивающую категории годности к службе.
Эта комиссия может вынести заключение о временной или полной негодности. Но раненые ее не проходят.
- Украинские врачи отказываются работать с россиянами на временно оккупированных территориях, потому Россия вынуждена свозить на оккупированные территории своих врачей.
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