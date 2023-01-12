В РФ военных с простреленными легкими и осколками возвращают на фронт без разрешения врача, - росСМИ

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на ответственного секретаря Союза комитетов солдатских матерей Валентину Мельникову.

"На фронт возвращают военных с осколками в конечностях и простреленными легкими. По оценке юристов и правозащитников, это противоречит закону", - говорится в сообщении.

По словам Мельниковой, после полномасштабного вторжения России в Украину командиры частей часто отправляют военнослужащих после госпиталя на фронт, минуя военно-врачебную комиссию, присваивающую категории годности к службе.

Эта комиссия может вынести заключение о временной или полной негодности. Но раненые ее не проходят.

Украинские врачи отказываются работать с россиянами на временно оккупированных территориях, потому Россия вынуждена свозить на оккупированные территории своих врачей.