В РФ во время протестов против мобилизации задержали более сотни человек

Об этом информирует CNN .

Сообщается, что протесты прошли в нескольких городах России, в каждом из которых участвовало несколько десятков человек.

"Независимая мониторинговая группа ОВД-Инфо сообщила, что на антимобилизационных акциях задержаны более 100 человек", - говорится в сообщении.

В частности, задержали протестующих в Красноярске, Иркутске, Екатеринбурге, Челябинске, Новосибирске, Улан-Уде, Томске, Уфе, Перми, Белгороде и Москве.

В среду, 21 сентября, прокуратура Москвы опубликовала заявление, предостерегающее от участия в акциях, угрожая сроком до 15 лет лишения свободы.