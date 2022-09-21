В РФ во время протестов против мобилизации задержали более сотни человек
Около сотни человек арестовали во время протестов в России после объявления Путиным о частичной мобилизации для усиления готовности войск для войны в Украине
Об этом информирует CNN .
Сообщается, что протесты прошли в нескольких городах России, в каждом из которых участвовало несколько десятков человек.
"Независимая мониторинговая группа ОВД-Инфо сообщила, что на антимобилизационных акциях задержаны более 100 человек", - говорится в сообщении.
В частности, задержали протестующих в Красноярске, Иркутске, Екатеринбурге, Челябинске, Новосибирске, Улан-Уде, Томске, Уфе, Перми, Белгороде и Москве.
В среду, 21 сентября, прокуратура Москвы опубликовала заявление, предостерегающее от участия в акциях, угрожая сроком до 15 лет лишения свободы.
- 21 сентября президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации на территории страны. Позже соответствующий указ появился на сайте Кремля.
- После объявления частичной мобилизации в РФ всем гражданам, состоящим на воинском учете, запрещен выезд за границу .
- Антивоенное движение "Весна" объявило сегодня акцию "Нет могилизации", любые формы протеста также поддерживают в штабе российского оппозиционера Алексея Навального. По состоянию на 12:00 была подтверждена организация митингов в 24 городах России.
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