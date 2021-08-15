В РФ вернут советское регулирование цен на продукты

Как отмечает Finanz.ru, для Кремля подобное опасно, ведь "выводит граждан из гипноза "стабильности", рассказывает Еспресо.TV .



Подготовкой к ограничениям занимается Федеральная антимонопольная служба (ФАС), представители которой провели рейды продуктовыми отделами крупнейших российских торговых сетей.



Также в них, по данным Forbes.ru, состоялось совещание с ритейлерами. Как следствие, последним было предложено "скорректировать наценку" добровольно. Само же совещание имело "морально-политический характер".



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С понедельника, 16 августа 2021 года, ритейлеры должны представить перечень товаров и методику корректировки наценок.



Бизнес такие нововведения, в свою очередь, считает недопустимыми.



"Регулирование ценообразования - это для торговли в целом губительна история, поскольку когда ты фиксируешь минимальные наценки на любую продукцию, то ее нужно компенсировать в чем-то другом", - говорят ритейлеры.





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