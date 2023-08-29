В РФ вблизи Геленджика бушует масштабный лесной пожар

Об этом идет речь в телеграмм-канале администрации города.

"Если у вас есть ранцевые и лесные огнетушители и хотите помочь пожарным в борьбе с лесным пожаром на Маркотхском хребте, то... присоединяйтесь к тушению пожара", - сообщает телеграмм-канале администрации города-курорта в Краснодарском крае.

В администрации подчеркнули, что необходима помощь только экипированных людей, желательно тех, кто имеет опыт тушения пожара.

Интерфакс отметил , что в Геленджике за сутки произошли сразу три лесных пожара. Спасателям удалось полностью ликвидировать два возгорания.

Площадь третьего пожара составляет пять гектаров, в ее тушении участвуют 195 человек и 31 единица техники.

Днем к тушению привлекали вертолет, но ночью он работать не может. Борьбу с огнем усложняет сильный ветер.

В курортном Геленджике расположен роскошный "дворец" российского диктатора Владимира Путина. Его площадь составляет 17 691 кв. м. Фонд борьбы с коррупцией российского оппозиционера Алексея Навального заявлял, что на строительстве поместья израсходовали более 1,3 млрд долларов. По данным СМИ, на территории "дворца" диктатора есть церковь, винный погреб, казино, бары, дендропарк и даже каток для хоккейных игр.