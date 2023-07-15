Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"

"По моему мнению, в России все серьезные люди поняли, что война проиграна, и ищут разные способы выхода. Путин и его окружение ищут почетной ничьей. Они засылают к вам разных миротворцев, чтобы те уговорили вас на прекращение войны. Тогда часть украинской территории остается в руках России - Путин продает это своему народу как почетную ничью", - объяснил Пионтковский.



Политолог считает, что часть военно-политической верхушки России готовится к капитуляции в войне.



"Однако все больше людей во власти, в частности, в армии, ФСБ, понимают, что это невозможно: ни Украина, ни Запад на почетную ничью не согласятся. Я бы назвал эту "партию" - партия почетной капитуляции. Они запустили этот марш Пригожина с целью показать всему миру, обществу, армии и самому Путину пределы его власти. Марш удался в том смысле, что власть Путина полностью дискредитирована. И мы видим, какая обвальная реакция по всему миру", - добавил он.

Мятеж Пригожина, договоренности с Лукашенко и отъезд в Беларусь

23 июня стало известно, что российские войска якобы нанесли ракетный удар по базе ЧВК Вагнера. Главарь вагнеровцев Евгений Пригожин объявил о "марше справедливости" и заявил, что 25 тысяч наемников уходят на Москву. Боевики зашли в несколько областей и двигались в столицу РФ, а в Москве на въезде сооружали огневые точки, рыли окопы и мобилизовали всех силовиков.

Вечером 24 июня пресс-служба самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, обнародовала текст заявления, в котором говорилось о готовности главы ЧВК Вагнера остановить движение военных колонн своих наемников, уже на подходе к Москве, и прийти к соглашению с Кремлем. Об этом Пригожин якобы договорился во время общения с Лукашенко.

В то же время финансист ЧВК сообщил, что, не дойдя 200 км до Москвы, вагнеровцы останавливают движение и возвращаются в полевые лагеря. Диктатор РФ Владимир Путин обещал, что Пригожин сможет уехать в Беларусь, а Россия закроет уголовное дело против него.

26 июня Путин выступил с речью, в которой прокомментировал мятеж Пригожина – президент РФ дал бойцам ЧВК Вагнера три варианта будущих действий.

27 июня Федеральная служба безопасности России сообщила о закрытии уголовного дела по вооруженному мятежу, в котором фигурирует главарь ЧВК Евгений Пригожин.

В тот же день самопровозглашенный президент Беларуси подтвердил прибытие в страну Евгения Пригожина. По его словам, прибывшие вместе с ним вагнеровцы не будут охранять размещенное там российское тактическое ядерное оружие.

29 июня в сети появились спутниковые снимки, на которых видно, что недалеко от Осиповичей в Могилевской области Беларуси строят палаточный лагерь. Радио Свобода предполагала, что это для вагнеровцев.

Подробнее о ходе событий во время мятежа вагнеровцев читайте по ссылке.