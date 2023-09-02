В РФ устраивают рейды среди мигрантов для поиска пополнения в оккупационную армию, - ISW

Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).

Так, власти РФ задержали в Красноярском крае 21 мигранта с российским гражданством, которые не стали на учет в военкоматах, а также выдали 18 из них повестки в армию.

По данным аналитиков ISW, с 21 по 31 августа российские силовики провели рейды в торговых точках Нижегородской области. Там они призвали почти 50 мигрантов, недавно получивших российский паспорт.