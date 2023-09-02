В РФ устраивают рейды среди мигрантов для поиска пополнения в оккупационную армию, - ISW
Российские власти продолжают призывать в армию мигрантов, недавно получивших гражданство РФ. Сотрудники силовых ведомств устраивают рейды и раздают повестки на рынках
Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).
Так, власти РФ задержали в Красноярском крае 21 мигранта с российским гражданством, которые не стали на учет в военкоматах, а также выдали 18 из них повестки в армию.
По данным аналитиков ISW, с 21 по 31 августа российские силовики провели рейды в торговых точках Нижегородской области. Там они призвали почти 50 мигрантов, недавно получивших российский паспорт.
- Ранее представитель ГУР Андрей Юсов сообщал , что в России продолжается полноценная мобилизационная кампания. Ежемесячно в войну в Украине они привлекают около 20 тысяч человек.
- Глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что Кремль планирует мобилизовать еще 450 тыс. россиян на войну в Украине.
- А российские медиа сообщали , что повестки в военкомат в России приходят вместе с квитанциями за коммуналку.
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