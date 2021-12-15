В РФ украинскому журналисту Цимбалюку упрекают в экстремизме, - адвокат

Об этом написал адвокат Николай Полозов .



"Российские власти настолько нетерпимы к проявлению любого альтернативного мнения, кроме его собственных нарративов, что нередко выходит за рамки здравого смысла... Единственный аккредитованный в России украинский журналист Роман Цымбалюк оказался в этой же России вне закона. Как водится, обвинили в экстремизме. Пока что собираются возбуждать несколько административных дел за 20.3.1 (разжигание ненависти или вражды) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях", - заметил он.



Юрист добавил, что граница между "административным" экстремизмом и "криминальным" очень тонкая и во многом зависит от экспертов, качество работы которых по делам, где есть политический интерес власти, очень предсказуемо.



"Многие эксперты считают, что эти статьи неконкретные, расплывчатые и "резиновые", то есть позволяющие натягивать норму на любые обстоятельства", - отметил Николай Полозов.



По его словам, дополнительным признаком согласованной атаки на Цимбалюка является слив из-за "пропагандистских свалок" "разной информации, которая якобы дискредитирует, например, абсурдных обвинений в шпионской деятельности".



"Как бы то ни было, со стороны властей РФ оказывают давление на иностранного журналиста, фактически с лишением его права на свободу выражения мнений и осуществление профессиональной деятельности. Считаю, что такие действия в отношении журналистов недопустимы и за них власти придется отвечать в независимых международных судебных инстанциях ", - подчеркнул адвокат.



Он уточнил, что будет представлять интересы журналиста по всем вопросам, которые "так интересуют власти России".

Роман Цымбалюк – единственный украинский журналист, аккредитованный в РФ.

Напомним, 8 декабря стало известно , что его вызвали на допрос в прокуратуру Москвы, назначенный на 24 декабря.

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