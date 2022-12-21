В РФ ухудшилась мобильная связь из-за выхода Nokia и Ericsson с рынка
Выход производителей телекоммуникационного оборудования Nokia и Ericsson с российского рынка будет долговременно вредить сетям России, включая ухудшение качества связи
Об этом сообщили в Reuters.
Пять высокопоставленных чиновников в отрасли проинформировали агентство, что у российских абонентов мобильной связи, вероятно, будут проблемы с сетью.
"Российские пользователи мобильных телефонов, скорее всего, столкнутся с более медленной загрузкой, большим количеством сброшенных вызовов и более продолжительными отключениями, поскольку операторы теряют возможность обновлять или исправлять программное обеспечение, а также столкнуться с истощением запасных частей", - говорится в сообщении.
Ericsson и Nokia производят все телекоммуникационное оборудование: начиная от антенн и заканчивая соединительными элементами для оптоволокна, передающего цифровые сигналы. На эти компании приходится большая доля российского рынка среди производителей подобных продуктов около 50% базовых станций в России.
Финансовый директор Ericsson Карл Мелландер заявил: компания будет работать в России только до конца 2022 года, когда истечет срок действия всех исключений из санкций.
В свою очередь генеральный директор Nokia Пекка Лундмарк отметил: "Наш выход будет полным. Мы не собираемся ничего поставлять в Россию".
- Напомним, 16 декабря Европейский Союз принял девятый пакет санкций против Российской Федерации - экономические ограничения, наложенные на российских политиков, членов их семей и другие.
- Также Hyundai начал увольнять сотрудников российского автозавода.
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