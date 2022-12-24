В РФ угон автомобилей растет ежемесячно на 25%, - СМИ

Об этом со ссылкой на показатели "АльфаСтрахования" пишет российское издание "Ведомости".

Отмечают, что с октября количество угона автомобилей растет на 25% ежемесячно.

Так больше всего угоняют машины марки Hyundai. Речь идет о моделях Santa Fe (14%), Creta (5%), Palisade (5%), Sonata (4%), Tucson (4%) и Solaris (3%). Также в первой десятке присутствуют Kia Sorento (5%) и Kia Sportage (4%).

Кроме того, в списке наиболее угоняемых автомобилей оказались Mitsubishi Outlander (6%), Lexus RX (4%) и Toyota Camry (4%).

9 декабря стало известно, что автомобили китайского производства составили около трети рынка РФ после того, как международные бренды вышли из него.