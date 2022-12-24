В РФ угон автомобилей растет ежемесячно на 25%, - СМИ
После того как с российского рынка ушли всемирно известные производители автомобилей, в России выросло количество угонов автомобилей
Об этом со ссылкой на показатели "АльфаСтрахования" пишет российское издание "Ведомости".
Отмечают, что с октября количество угона автомобилей растет на 25% ежемесячно.
Так больше всего угоняют машины марки Hyundai. Речь идет о моделях Santa Fe (14%), Creta (5%), Palisade (5%), Sonata (4%), Tucson (4%) и Solaris (3%). Также в первой десятке присутствуют Kia Sorento (5%) и Kia Sportage (4%).
Кроме того, в списке наиболее угоняемых автомобилей оказались Mitsubishi Outlander (6%), Lexus RX (4%) и Toyota Camry (4%).
- 9 декабря стало известно, что автомобили китайского производства составили около трети рынка РФ после того, как международные бренды вышли из него.
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