В РФ топ-менеджера "Аэрофлота" посадили на 13 лет за госпредательство
Бывшего представителя "Аэрофлота" в Великобритании Дмитрия Федоткина посадили на 13 лет за государственную измену
Об этом сообщает российское государственное агентство ТАСС со ссылкой на источники в суде.
Федоткина обвинили в передаче британской разведке секретных данных об общественно-политической ситуации в РФ. За это топ-менеджера российской авиакомпании приговорили к 13 годам колонии строгого режима. Дело слушалось в закрытом режиме.
Дмитрий Федоткин был арестован 11 ноября 2020 года по обвинениям в госизмене. Обвиняемый не признал вину.
- 22 ноября 2020 стало известно, что в России Федоткина обвинили в работе на британскую разведку.
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