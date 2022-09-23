Об этом в эфире Эспрессо заявил Министр по вопросам временно оккупированных территорий Вадим Черныш.

"По моему мнению, цели спецоперации были определены так размыто. Что значит в понимании Путина и его команды специальная военная операция? Нет такого термина в России, вы можете зайти на любой словарь Минобороны РФ, там есть "специальная операция", а нет "специальной военной операции". И вот они это придумали для того, чтобы не декларировать целей. Потому что в войне, если ты называешь это войной, ну кроме остальных причин, должна быть победа. То есть свержение Украины. Они понимают, что нет, это невозможно, поэтому в спецоперации можно целями жонглировать", - отметил Вадим Черныш.

Глава Минреинтеграции назвал три причины, которые, по его мнению, двигают действиями российского диктатора Владимира Путина.

"Я думаю, что эти три причины, как минимум, между собой связаны. Первая – Владимир Владимирович все время слушает людей вокруг, потому что он не уверен уже в своих силах. Вторая – это попытка постоянно тактически какую-то цель объявить, что она уже достигнута.Помните, они уже говорили, что нам уничтожили всю военную промышленность, авиацию уничтожили и т.д.. И третья – это все же вопрос в том, что они будут продолжать пытаться истощать Украину в это время готовя и насыщая пушечным мясом территории , которые они до сих пор удерживают. То есть для того, чтобы были стартовые позиции в дальнейшем говорить", - сказал он.

21 сентября президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации на территории страны. Позже соответствующий указ появился на сайте кремля.

Посол США в Украине Бриджит Бринк назвала решение РФ о частичной мобилизации признаком слабости и провала.

После объявления частичной мобилизации в РФ всем гражданам, состоящим на военном учете, запрещен выезд за границу .

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк отметил, что "специальная военная операция" в России идет по плану.

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