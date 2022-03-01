В РФ стали поступать первые мешки с трупами и эшелоны с ранеными в Украине военными
1 марта в РФ начали прибывать первые трупы и эшелоны раненых российских оккупантов
Об этом заявил советник главы МВД Вадим Денисенко.
"Сегодня в Россию начинают прибывать первые мешки с трупами", – отметил он.
По словам Вадима Денисенко, в ближайшее время состоятся первые захоронения в РФ, которые российские власти уже не смогут скрыть.
"С сегодняшнего дня (1 марта, ред.) в Россию прибывают первые эшелоны с ранеными, и этого тоже скрыть в Российской Федерации не удастся", - отметил советник главы МВД Украины.
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