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Обзор

В РФ создают 6 тыс. БПЛА, чтобы атаковать украинские города, США согласились передать ВСУ F-16. Акценты мировых СМИ 18 августа

Юрий Мартынович
18 августа, 2023 пятница
09:48
Война с Россией

В фокусе международных изданий была новость о том, что США официально позволили Украине получить долгожданные F-16, а также, как в глубинке России работают над тем, чтобы создавать новые дроны

На таких темах акцентируют международные издания на утро 18 августа.

В США официально согласились на передачу Украине самолетов

винищувач F-16

Фото: gettyimages

Главной темой, на которую обратили внимание все известные международные СМИ, была информация о том, что США официально согласились на передачу Украине долгожданных истребителей F-16. Первыми об этом написали в издании Reuter. Соединенные Штаты одобрили отправку истребителей F-16 в Украину из Дании и Нидерландов для защиты от российских захватчиков, как только завершится обучение пилотов, сообщил американский чиновник в четверг.

Вашингтон предоставил Дании и Нидерландам официальные заверения, что Соединенные Штаты ускорят утверждение запросов на передачу F-16 для отправки в Украину, когда пилоты пройдут подготовку, сказал чиновник.

Как пишет CNN, Дания и Нидерланды взяли на себя инициативу в подготовке программы обучения украинских пилотов на американском самолете, но США все еще работают с другими странами, чтобы определить, кто может предоставить F-16 украинским ВВС.

Госсекретарь Энтони Блинкен направил письма своим коллегам в Дании и Нидерландах, заверив их, что передача самолетов будет "полной поддержкой" администрации Байдена и начнется быстро, когда учения завершатся.

"У вас есть мои заверения, что мы ускорим утверждение необходимых запросов на передачу третьей стороне вовремя, чтобы обеспечить доставку после завершения учебы, включая необходимое уведомление нашего Конгресса", - написал Блинкен в письме.

Несмотря на это, Украина заявила в среду, что не ожидает получения F-16 до следующего года. Ведь обучение пилотов длится около полугода.

Как отмечает The New York Times, решение США ожидалось с мая, когда президент Джо Байден ослабил свое сопротивление усилиям союзников по НАТО обучать украинских пилотов на F-16 и предоставлять самолеты Украине. "США готовы поддержать учебные усилия в координации с коалицией и готовы провести обучение украинских пилотов в США, если потенциал будет достигнут в Европе", - заявил пресс-секретарь Пентагона генерал Патрик С. Райдер.

Начавшееся два месяца назад контрнаступление Украины имеет шансы на победу без истребителей, говорят эксперты, но, вероятно, это будет гораздо сложнее.

Украина имеет истребители советской эпохи, но уже давно утверждает, что F-16 может позволить ей достичь преимущества в воздухе, чего ни одна из сторон решительно не достигла после того, как Россия начала свое полномасштабное вторжение в феврале 2022 года.

Мартовская оценка ВВС США показала, что самый быстрый срок для обучения будет от четырех до шести месяцев; другие оценки более длинные.

Американские официальные лица заявили, что Украина определила лишь восемь боевых пилотов, достаточно хорошо владеющих английским языком, чтобы начать обучение. Это меньше, чем необходимо для одной эскадрильи. Около 20 других отправляются в Британию в этом месяце учить английский язык.

В России хотят изготовить тысячи ударных БПЛА

Shahed 136

Фото: wikipedia.org

The Washington Post написали эксклюзивный материал о том, как в глубинке России режим Путина хочет наладить производство ударных беспилотников. Их цель – это 6 тыс. БПЛА, чтобы атаковать украинские города.

Утечка документов показывает, что Москва продвигается к своей цели массового производства БПЛА, которые она могла бы использовать для нанесения ударов по украинским городам. Инженеры некогда оживленного промышленного центра в глубине России заняты планировкой. Команде было тайно поручено построить производственную линию, которая будет работать круглосуточно, производя беспилотники, оружие, которое силы президента Владимира Путина могли бы использовать для бомбардировки украинских городов.

Хотя западные официальные лица раскрыли существование объекта и партнерство Москвы с Тегераном, документы, просочившиеся из программы и полученные The Washington Post, предоставляют новую информацию. В целом документы свидетельствуют о том, что, несмотря на задержки и производственный процесс, сильно зависящий от электронных компонентов иностранного производства, Москва достигла стабильного прогресса на пути к своей цели производства варианта иранского Шахед-136, ударного беспилотника, способного летать больше, чем 1000 миль.

Документы показывают, что инженеры предприятия пытаются усовершенствовать устаревшие технологии производства Ирана, используя российский промышленный опыт для производства беспилотников в большем масштабе, чем достиг Тегеран, и с большим контролем качества. Инженеры также изучают усовершенствование самого дрона, включая, чтобы сделать его способным к групповым атакам, в которых БПЛА автономно координируют удар по цели. Целью является создать 6 тыс. таких дронов. Однако эксперты отмечают, что россиянам вряд ли получится выйти на подобные масштабы.

Очередная атака дронов на Москву

Москва атака безпілотників

Фото: телеграмм ВЧК ОГПУ

Также многие СМИ писали об очередной атаке беспилотников на Москву. Этой ночью дрон поразил здание в центре столицы России. Как пишет BBC, российские чиновники обвинили Украину в атаке беспилотника на здание в Москве, что повлекло за собой взрыв, который прогремел в деловом районе города. Сообщается, что одна из наружных стен центра частично обрушилась, ссылаясь на экстренные службы.

Мэр Сергей Собянин сообщил, что беспилотник сбит силами ПВО, обломки которого упали на экспоцентр города. Пока информации о пострадавших нет.

Московский аэропорт "Внуково" также закрылся после инцидента.

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