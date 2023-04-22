Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией В РФ создали более 70 лагерей для "перевоспитания" детей из Украины

В РФ создали более 70 лагерей для "перевоспитания" детей из Украины

22 апреля, 2023 суббота
14:42
Война с Россией

В России создали более 70 лагерей для "перевоспитания" детей, принудительно вывезенных с временно оккупированных территорий Украины

Об этом заявила Дарья Герасимчук, советник-уполномоченная президента Украины по правам ребенка, в эфире телемарафона.

По словам уполномоченной, на временно оккупированных территориях россияне проводят "медосмотры", чтобы найти наиболее здоровых детей. В то же время у них появляются "странные страшные диагнозы", после чего им предлагают пройти лечение на территории РФ.

"Россияне абсолютно разными способами похищают украинских детей. Вопрос с "лечением" - это скорее не способ похищения, это способ отбора детей, чтобы пополнить российскую нацию... Куда везут русские украинских детей тоже непонятно до конца. У нас есть исследование Йельской лаборатории  гуманитарніх исследований, где определено уже более 70 российских лагерей, в которых содержат украинских детей. Хотя их постоянно перемещают. Та же ситуация и с другими детьми, которых похищают российские власти. Они делают все для того, чтобы мы их не нашли", - подчеркнула Дарья Герасимчук.

Одновременно россияне совершают преступление депортации под прикрытием "благих намерений".

"Но это очень далеко от чего-то хорошего для наших детей. То, что рассказывают дети, когда возвращаются, ужасает. Их пытаются сломать абсолютно. Делают все, чтобы ребенок возненавидел своих родителей - навязывают ребенку мысль, что своим родителям и родным он больше не нужен", – рассказала уполномоченная.

В частности, она утверждает, что сейчас на портале "Дети войны" содержатся данные о 19 393 депортированных в РФ детях, однако на самом деле россияне могли вывезти около 200-300 тыс. человек.

  • Напомним, уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что российские оккупанты пытаются вывезти украинских детей на Дальний Восток и во временно оккупированный Крым.
Украина
Россия
оккупированные территории
воєнні злочини Росії
Читайте также:
21 апреля, 2023 пятница
"Дополнительные выплаты больше всего нужны бойцам на передовой": Стефанчук о дополнительных 30 тыс. для военных
20 апреля, 2023 четверг
Сиярто выступил на фоне карты с территориями Украины в составе Великой Венгрии
Ірина Верещук
22 апреля, 2023 суббота
Трудоустроиться внутренне перемещенным лицам помогут ваучеры на переквалификацию, - Верещук
Киев
+17°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.69
    Покупка 37.69
    Продажа 38.45
  • EUR
    Покупка 40.96
    Продажа 41.93
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, суббота
22 апреля
16:07
OPINION
Антироссийский "атомный альянс". Под ударом московская священная корова
15:58
Латвия
Латвия начала вывозить конфискованные российские удобрения в Африку
15:41
ЦИК, Росбанк и бизнесмены: Зеленский ввел очередные санкции против РФ
15:30
Эксклюзив
О получении Украиной западного оружия должен говорить только Залужный, – политолог Юнус
15:16
Министр обороны Италии призвал Украину и РФ к переговорам при посредничестве Китая
14:54
Обновлено
Германия высылает российских дипломатов
14:54
Обновлено
УПЛ: "Динамо" принимает "Шахтер", "Ворскла" победила "Металлист": результаты и расписание других матчей 22-го тура
14:41
Требуют лечения и питания: в Кривом Роге митингуют родственники терробороновцев
14:29
Военным Японии приказали готовиться к возможному удару баллистической ракетой КНДР
14:18
Эксклюзив
Путин пытается возобновить раскол мира по типу холодной войны, - Дмитрий Орешкин
14:01
OPINION
Несмотря на войну, в украинском бизнесе доминирует оптимизм
13:51
На месте взрыва в Белгороде обнаружили невзорвавшуюся авиабомбу: эвакуируют более 3 тыс. человек
13:43
Главаря одной из группировок ИГИЛ задержали в Грузии
13:41
Союзники склоняются к гибридному трибуналу над Путиным, - DW
13:27
Школы Украины могут перейти на 12-летнее обучение
13:26
В НКРЭКУ рассказали, какими могут быть новые тарифы на электроэнергию
13:09
Запретить в Днепре церковь Московского патриархата: для рассмотрения петиции нужно 3 тысячи подписей
12:58
Пентагон
Тейшейра начал сливать секретные документы Пентагона сразу после начала полномасштабного вторжения РФ, - NYT
12:56
Бахмут
Вагнеровцы захватили железнодорожную станцию "Бахмут-2", но "трасса жизни" подконтрольна Украине, - ISW
12:55
В кинотеатрах Германии мультфильм "Мавка. Лесная песня" сначала покажут на украинском
12:50
Представители бизнес- и политической "элит" РФ ищут контакты с Украиной и Западом, - ГУР
12:29
СБУ идентифицировала 12 сотрудников оккупационного "Херсонского МВД"
12:18
Майк Тайсон рассказал, кого считает лучшим боксером мира
12:06
OPINION
Путинские надзиратели за надзирателями
12:00
Решение Верховного Суда о возвращении акций Полтавского ГОКа – это сигнал для всех об уважении к верховенству права, - топ-менеджер Ferrexpo AG
11:41
Украинки победили в медальном зачете ЧЕ по борьбе
11:25
За минувшие сутки из-за атак россиян погиб 1 мирный житель Донбасса, еще 2 получили ранения
11:18
Курс валют на 22 апреля: сколько стоят евро и доллар в обменниках
10:53
Партнерский материал
Михаил Поплавский отметил 30-ю годовщину ректорства в университете культуры
10:47
В Лимане СБУ разоблачила девять коллаборантов и нашла схрон с оружием
10:34
В ближайшие дни Испания передаст Украине 6 танков Leopard 2A4, - глава МИД Альбарес
10:24
Утром враг дважды обстрелял общину в Сумскую область
10:18
Британская разведка выяснила, почему РФ отменила шествие "Бессмертного полка" на 9 мая
10:06
OPINION
Павел Климкин
Минное поле бразилийца Лулы
10:04
Эксклюзив
путин
Путин стремится иметь контроль над Суданом, – журналист Фараджаллах
09:56
Армия РФ держит в Черном море две подводные лодки с "калибрами"
09:47
За минувшие сутки россияне обстреляли три района Харьковщины
09:27
В результате вооруженной агрессии РФ в Украине погибли 470 детей
09:21
Россияне в сутки 45 раз обстреляли Херсонщину
09:07
На следующей неделе президенты США и Южной Кореи обсудят вопросы ядерной угрозы КНДР
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV