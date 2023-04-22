В РФ создали более 70 лагерей для "перевоспитания" детей из Украины
В России создали более 70 лагерей для "перевоспитания" детей, принудительно вывезенных с временно оккупированных территорий Украины
Об этом заявила Дарья Герасимчук, советник-уполномоченная президента Украины по правам ребенка, в эфире телемарафона.
По словам уполномоченной, на временно оккупированных территориях россияне проводят "медосмотры", чтобы найти наиболее здоровых детей. В то же время у них появляются "странные страшные диагнозы", после чего им предлагают пройти лечение на территории РФ.
"Россияне абсолютно разными способами похищают украинских детей. Вопрос с "лечением" - это скорее не способ похищения, это способ отбора детей, чтобы пополнить российскую нацию... Куда везут русские украинских детей тоже непонятно до конца. У нас есть исследование Йельской лаборатории гуманитарніх исследований, где определено уже более 70 российских лагерей, в которых содержат украинских детей. Хотя их постоянно перемещают. Та же ситуация и с другими детьми, которых похищают российские власти. Они делают все для того, чтобы мы их не нашли", - подчеркнула Дарья Герасимчук.
Одновременно россияне совершают преступление депортации под прикрытием "благих намерений".
"Но это очень далеко от чего-то хорошего для наших детей. То, что рассказывают дети, когда возвращаются, ужасает. Их пытаются сломать абсолютно. Делают все, чтобы ребенок возненавидел своих родителей - навязывают ребенку мысль, что своим родителям и родным он больше не нужен", – рассказала уполномоченная.
В частности, она утверждает, что сейчас на портале "Дети войны" содержатся данные о 19 393 депортированных в РФ детях, однако на самом деле россияне могли вывезти около 200-300 тыс. человек.
- Напомним, уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что российские оккупанты пытаются вывезти украинских детей на Дальний Восток и во временно оккупированный Крым.
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