В РФ создали более 70 лагерей для "перевоспитания" детей из Украины

Об этом заявила Дарья Герасимчук, советник-уполномоченная президента Украины по правам ребенка, в эфире телемарафона.

По словам уполномоченной, на временно оккупированных территориях россияне проводят "медосмотры", чтобы найти наиболее здоровых детей. В то же время у них появляются "странные страшные диагнозы", после чего им предлагают пройти лечение на территории РФ.

"Россияне абсолютно разными способами похищают украинских детей. Вопрос с "лечением" - это скорее не способ похищения, это способ отбора детей, чтобы пополнить российскую нацию... Куда везут русские украинских детей тоже непонятно до конца. У нас есть исследование Йельской лаборатории гуманитарніх исследований, где определено уже более 70 российских лагерей, в которых содержат украинских детей. Хотя их постоянно перемещают. Та же ситуация и с другими детьми, которых похищают российские власти. Они делают все для того, чтобы мы их не нашли", - подчеркнула Дарья Герасимчук.

Одновременно россияне совершают преступление депортации под прикрытием "благих намерений".

"Но это очень далеко от чего-то хорошего для наших детей. То, что рассказывают дети, когда возвращаются, ужасает. Их пытаются сломать абсолютно. Делают все, чтобы ребенок возненавидел своих родителей - навязывают ребенку мысль, что своим родителям и родным он больше не нужен", – рассказала уполномоченная.

В частности, она утверждает, что сейчас на портале "Дети войны" содержатся данные о 19 393 депортированных в РФ детях, однако на самом деле россияне могли вывезти около 200-300 тыс. человек.