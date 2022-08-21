English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией В РФ сорвалось формирование танкового батальона, - разведка

В РФ сорвалось формирование танкового батальона, - разведка

21 августа, 2022 воскресенье
16:59
война с Россией

В Нижегородской области РФ провалилось формирование танкового батальона, поскольку из необходимых 160 человек контракты подписали только 30

Об этом сообщила украинская разведка в телеграме.

"В Нижегородской области РФ фактически сорвано формирование танкового батальона (длится с начала июля). Из необходимых 160 человек контракт на прохождение службы подписали лишь около 30. Для большей мотивированности руководство области обещает выплачивать с 1 сентября ежемесячную финансовую помощь в размере 10 тыс. российских рублей семьям "добровольцев-контрактников", в которых дети учатся в 10-11 классах средних общеобразовательных школ. Впрочем, это не повлекло за собой значительный приток желающих отправиться на войну", - подчеркнули в ведомстве.

Также в России была создана новая система, согласно которой мобилизацию будут проводить по территориальному признаку. В каждой региональной единице будут формироваться подразделения, которые будут финансироваться из местного бюджета.

Прежде всего, "рекрутеры" будут обращать внимание на беднейшее население и представителей "малых народов". Согласно социальным исследованиям, они имеют наибольший "протестный потенциал" из-за ухудшения социально-экономической ситуации.

  • 13 августа разведка сообщила, что РФ начала скрытую "промышленную мобилизацию" компаний и предприятий оборонного сектора.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Россия
мобилизация
Военные новости
Читайте также:
Олександр Усик та Ентоні Джошуа (праворуч)
20 августа, 2022 суббота
Усик – Джошуа: где и когда смотреть бой украинца против британца
Олександр Усик та Ентоні Джошуа (праворуч)
21 августа, 2022 воскресенье
Усик – Джошуа: онлайн-трансляция боя
Віталій Портников
20 августа, 2022 суббота
Китай хочет, чтобы Россия победила, - Портников
Киев
+25°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.46
    Покупка 39.46
    Продажа 40.27
  • EUR
    Покупка 39.7
    Продажа 40.78
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, воскресенье
21 августа
17:06
Эксклюзив
800 компаний из США предлагают поставки оружия Украине в рамках ленд-лиза, - эксперт Defense Express Рябых
17:02
Бундестаг
Депутаты бундестага от коалиции поддерживают увеличение вооруженной помощи Украине, — Spiegel
16:54
"Мы не хотим, чтобы Россия была нашим соседом": премьер-министры Чехии и Словакии призвали поддерживать Украину
16:42
Эксклюзив
Виталий Портников
Украина и Россия не останутся на политической карте мира в том виде, в каком они сейчас есть, - Портников
16:33
На Тайвань впервые за три года прибыл губернатор штата США
16:29
На Запорожье россияне за сутки разрушили 16 гражданских объектов
16:13
Марина Порошенко
"Попросила найти камуфляж ее размера и выдать оружие": Порошенко рассказал, как жена отреагировала на российское вторжение
16:10
В больницах Николаева находятся 369 пострадавших от преступлений оккупантов
15:55
В небе над Херсонщиной ВСУ сбили три российских беспилотника
15:48
Украинский боец MMA победил нокаутом на 5-й секунде поединка
15:48
Эксклюзив
Николай Маломуж
Взрыв авто Дугина - спланированная провокация спецслужб России, которая нацелена против Украины, - генерал Маломуж
15:42
Пять китайских самолетов пересекли среднюю линию Тайваньского пролива, разделяющую Тайвань и Китай.
15:39
В День Независимости в Харькове и области не будут ходить электрички
15:39
"Не быть пушечным мясом". Двое принудительно мобилизованных в ОРЛО сдались ВСУ благодаря ССО и блогеру, - InformNapalm
15:24
Из судейских записок стало известно, в каких раундах Усик отобрал победу у Джошуа.
15:18
Для победы Украины следует мобилизовать ВПК Запада, а не ограничиваться остатками со складов, - британский генерал
15:11
Россияне в течение суток били по Луганщине ракетами и авиацией, но были вынуждены отступить
15:05
Олаф Шольц
Рейтинг одобрения действий Шольца и его правительства упал до рекордно низкого уровня
14:58
Воздушная разведка показала, как уничтожила вражеские танки на Юге
14:30
Фьюри бурно отреагировал на вызов Усика
14:29
Жители Луганщины сообщают оккупантам о местонахождении местных мужчин за 20 тыс. грн
14:24
"Россия – страна-террорист": 19 из 20 ударов РФ наносятся по гражданским объектам, а не по военным
14:07
В Черном море из-за полномасштабной военной агрессии России погибли уже более 5 тыс. дельфинов, - зоозащитники
13:57
Bayraktar Байрактар
Bayraktar за четыре дня: в Латвии собрали более 500 тысяч евро для ВСУ
13:54
Кличко назвал составляющие победы Усика над Джошуа
13:45
Эксклюзив
В Черном море вражеская корабельная группировка увеличена до 5 ракетоносителей, - руководитель пресс-центра ОК "Юг" Гуменюк
13:44
На Одесчине ВМС ликвидировали российскую мину у берега
13:33
Украинская теннисистка выиграла турнир WTA и одержала самую большую победу в карьере
13:31
Следственный комитет РФ подтвердил гибель дочери Дугина в результате взрыва. Захарова сказала искать "украинский след"
13:31
На День Независимости все банки будут работать в обычном режиме, — НБУ
13:30
Сергей Жадан получил медаль "Люблин – героям"
13:30
Синоптик Наталья Диденко предупредила украинцев о жаре, дождях и грозах 22 августа
13:15
Инфографика
Курс валют на 21 августа: сколько стоят доллар и евро на черном рынке
13:13
Эксклюзив
Российская армия уже выдыхается и это заметно на Донецком направлении, - боец "Легиона Свободы" Назаренко
13:04
сепар
"Мобилизированные" в "Л/ДНР" бунтуют и отказываются воевать на территориях друг друга, - Центр при СНБО
13:02
В Киеве простились с телеведущей и актрисой Русланой Пысанкой и ее мамой
13:00
Эксклюзив
В день мы можем пропускать до 8 тыс. человек с временно оккупированных территорий, - председатель Запорожской ОВА Старух
12:44
В украинских кинотеатрах начали транслировать обучающие мультики от спасателей
12:33
В очереди на выезд из оккупированной части Запорожской области погибла женщина
12:31
В России силовики возмущены проведением "танкового биатлона", - британская разведка
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV