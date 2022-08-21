В РФ сорвалось формирование танкового батальона, - разведка
В Нижегородской области РФ провалилось формирование танкового батальона, поскольку из необходимых 160 человек контракты подписали только 30
Об этом сообщила украинская разведка в телеграме.
"В Нижегородской области РФ фактически сорвано формирование танкового батальона (длится с начала июля). Из необходимых 160 человек контракт на прохождение службы подписали лишь около 30. Для большей мотивированности руководство области обещает выплачивать с 1 сентября ежемесячную финансовую помощь в размере 10 тыс. российских рублей семьям "добровольцев-контрактников", в которых дети учатся в 10-11 классах средних общеобразовательных школ. Впрочем, это не повлекло за собой значительный приток желающих отправиться на войну", - подчеркнули в ведомстве.
Также в России была создана новая система, согласно которой мобилизацию будут проводить по территориальному признаку. В каждой региональной единице будут формироваться подразделения, которые будут финансироваться из местного бюджета.
Прежде всего, "рекрутеры" будут обращать внимание на беднейшее население и представителей "малых народов". Согласно социальным исследованиям, они имеют наибольший "протестный потенциал" из-за ухудшения социально-экономической ситуации.
- 13 августа разведка сообщила, что РФ начала скрытую "промышленную мобилизацию" компаний и предприятий оборонного сектора.
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