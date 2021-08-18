В РФ сообщили о задержании в оккупированном Крыму пятерых "участников Хизб ут-Тахрир"
ФСБ сообщила о задержании якобы двух главарях и трех участниках организации "Хизб ут-Тахрир"
Об этом сообщает ТАСС,
По информации российской спецслужбы, "задержаны вербовали крымских татар" и распространяли свою идеологию среди жителей полуострова.
ФСБ также заявляет о ликвидации очага огранизации.
"Хизб ут-Тахрир" - исламская политическая партия, которая в России запрещена с 2003 года. В большинстве стран мира организация действует без ограничений на уровне национальных законодательств.
- Напомним, 17 августа в 4 утра по оккупированном Крыму началась облава ФСБ на крымскотатарских активистов, им также инкриминируют принадлежность к "Хизб ут-Тахрир"
- В результате задержали 5 мужчин.
- Россияне назначили 2 месяца СИЗО трем из пяти схваченных татар.
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