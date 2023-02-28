Об этом сообщает глава Ейского района РФ Романа Бублика в Telegram .

"На территории Ейского района проводятся военно-тактические учения, о которых мы писали ранее. Соблюдайте спокойствие. Обо всем, что происходит на территории Ейского района, я вам всегда сообщаю, поэтому прошу не вестись на провокации, которые распространяются в сети", - написал он.

Местные медиа и соцсети сообщают о звуках взрывов и пожаре. Прокремлевские каналы пишут, что военный аэродром в Ейске, предварительно, был атакован беспилотником. Еще другие – была ракета, или две.