В РФ сообщили о взрывах и пожаре на аэродроме в Ейске, власти заявили о "учении"
Власти российского Ейска заявили, что взрывы в городе являются "плановыми", поскольку на территории района якобы происходят военно-тактические учения
Об этом сообщает глава Ейского района РФ Романа Бублика в Telegram .
"На территории Ейского района проводятся военно-тактические учения, о которых мы писали ранее. Соблюдайте спокойствие. Обо всем, что происходит на территории Ейского района, я вам всегда сообщаю, поэтому прошу не вестись на провокации, которые распространяются в сети", - написал он.
Местные медиа и соцсети сообщают о звуках взрывов и пожаре. Прокремлевские каналы пишут, что военный аэродром в Ейске, предварительно, был атакован беспилотником. Еще другие – была ракета, или две.
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