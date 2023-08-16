Об этом сообщил ряд российских пропагандистских СМИ со ссылкой на телеграм-канал губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева.

Дегтярев сообщает, что Геннадий Жидко умер в Москве якобы после продолжительной болезни.

Справка. Геннадий Жидко в 2016 году возглавлял штаб группировки вооруженных сил России в Сирии. В 2018 году он стал командующим восточным военным округом ВС РФ. А с ноября 2021 по июль 2022 был заместителем министра обороны – начальником главного военно-политического управления вооруженных сил России.

В июне 2022 года сообщали, что Жидко назначили командовать всей оккупационной группировкой ВС РФ в Украине. Он якобы сменил на этом посту генерала Дворникова. Последний возглавлял группировку с апреля, когда войска РФ вынуждены были отступить из-под Киева.

После прихода Жидко российская армия потерпела серию крупных поражений: в августе 2022 года россияне сдали почти всю Харьковскую область, а кроме того осложнилась ситуация в Херсоне, который российские войска вынуждены были оставить в ноябре. В октябре, как сообщает The Moscow Times стало известно об увольнении Жидко: он потерял все должности, включая должность замминистра обороны