В РФ сообщают об атаке дронов на Курскую область
Губернатор Курской области России Роман Старовойт сообщил об атаке беспилотников на город Рыльск
Об этом он сообщил на своей странице в telegram.
По словам российского чиновника, в Рыльске Курской области с беспилотника сбросили взрывное устройство. Никто не пострадал, только повреждены фасады и выбиты несколько оконных стекол в двух домах.
Через час после первой атаки Старовойт сообщил о повторной атаке беспилотника на улице Ленина. На этот раз в административном здании была повреждена крыша и выбиты стекла в окнах.
- Напомним, 20 августа в российском Курске, вероятно, украинский беспилотник атаковал железнодорожный вокзал.
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