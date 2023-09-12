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В РФ сообщают об атаке дронов на Курскую область

12 сентября, 2023 вторник
00:58
Война с Россией

Губернатор Курской области России Роман Старовойт сообщил об атаке беспилотников на город Рыльск

Об этом он сообщил на своей странице в telegram.

По словам российского чиновника, в Рыльске Курской области с беспилотника сбросили взрывное устройство. Никто не пострадал, только повреждены фасады и выбиты несколько оконных стекол в двух домах.

Через час после первой атаки Старовойт сообщил о повторной атаке беспилотника на улице Ленина. На этот раз в административном здании была повреждена крыша и выбиты стекла в окнах.

  • Напомним, 20 августа в российском Курске, вероятно, украинский беспилотник атаковал железнодорожный вокзал.
Россия
безпілотник
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