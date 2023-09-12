В РФ сообщают об атаке дронов на Курскую область

Об этом он сообщил на своей странице в telegram.

По словам российского чиновника, в Рыльске Курской области с беспилотника сбросили взрывное устройство. Никто не пострадал, только повреждены фасады и выбиты несколько оконных стекол в двух домах.

Через час после первой атаки Старовойт сообщил о повторной атаке беспилотника на улице Ленина. На этот раз в административном здании была повреждена крыша и выбиты стекла в окнах.