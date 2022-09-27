В РФ серьезные протесты против мобилизации возможны только там, где большинство населения – не этнические россияне, – политолог Бобыренко
В России серьезные протесты против мобилизации возможны в субъектах, где этническое русское население не составляет большинство
Об этом в эфире Еспресо сказал политолог Виктор Бобыренко.
"Где-то в Рязани или Тамбове никаких протестов не будет. Тем более их не будет в селах, поселках и райцентрах. Мы видим Новосибирск - вышло 20 женщин, половину забрали. Где возможны? Этнические протесты, по примеру Дагестана. Когда до них доходит, что воюют не москвичи и не питерцы, а воюют дагестанцы. Дагестан, Тыва, можем что-то ждать в Татарстане, Башкортостане. Там, где большинство этнического населения - нерусские", - считает он.
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