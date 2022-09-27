Об этом в эфире Еспресо сказал политолог Виктор Бобыренко.

"Где-то в Рязани или Тамбове никаких протестов не будет. Тем более их не будет в селах, поселках и райцентрах. Мы видим Новосибирск - вышло 20 женщин, половину забрали. Где возможны? Этнические протесты, по примеру Дагестана. Когда до них доходит, что воюют не москвичи и не питерцы, а воюют дагестанцы. Дагестан, Тыва, можем что-то ждать в Татарстане, Башкортостане. Там, где большинство этнического населения - нерусские", - считает он.