Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает в facebook.

По имеющейся информации, в РФ и на временно оккупированных территориях Украины продолжаются подготовительные мероприятия по проведению с 10 декабря текущего года очередной волны скрытой мобилизации в ряды российских оккупационных войск.

Кроме этого, сообщается также, что враг нанес 2 ракетных удара по гражданским объектам города Днепр и совершил 38 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и гражданским объектам, в частности города Херсона.

Волынское и Полесское направления: обстановка без существенных изменений, признаки формирования наступательных группировок противника не выявлены.

Сиверское направление: в приграничных районах Брянской и Курской областей, вражеские подразделения выполняют задачи по прикрытию участка российско-украинской границы и ведению демонстрационных и провокационных действий.

Слобожанское направление: оккупанты обстреляли из танков, минометов и ствольной артиллерии районы населенных пунктов Стрилечья, Красное, Чугуновка, Избицкое, Огирцево, Бочково, Бударки и Амбарное Харьковской области.

Купянское направление: враг сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий. На Лиманском направлении – ведет оборону. Совершил обстрелы из танков и артиллерии по районам населенных пунктов Берестово, Купянск, Куриловка, Табаевка, Крахмальное Харьковской области; Невское Луганской области и Ямполевка и Торское Донецкой области. В районе населенного пункта Стельмаховка российские оккупанты применили тяжелые огнеметные системы ТОС-1А.

Бахмутское и Авдеевское направления: противник продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий. Нанес огневой удар по районам населенным пунктам Андреевка, Спирное, Берестово, Белогоровка, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Клещиевка, Курдюмовка, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

Новопавловское и Запорожское направления: враг обороняется. Совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по позициям Сил обороны и районам населенных пунктов Новоукраинка, Угледар, Времовка, Новоселка и Новополь Донецкой области и Полтавка, Малиновка, Червоное, Зализнычное, Дорожнянка, Новоданиловка и Плавни на Запорожье.

Криворожское и Херсонское направления: противник задействовал минометы, танки, ствольную и реактивную артиллерию для поражения населенных пунктов Республиканец, Приднепровское, Антоновка Херсонской области и Херсон.

В ночь с 26 на 27 ноября жители Запорожья и области слышали взрывы.

27 ноября Россия из станкового гранатомета обстреляла пограничную деревню на Сумщине.

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