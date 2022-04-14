В РФ реализуют план проведения терактов на своей территории для нагнетания антиукраинской истерии, – Центр при СНБО

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины.

Спецслужбы врага приступили к реализации этого плана для нагнетания антиукраинской истерии в РФ. По состоянию на 14 апреля на российском пограничье произошло уже несколько терактов, в совершении которых руководство РФ обвиняет украинские диверсионно-разведывательные группы.