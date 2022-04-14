В РФ реализуют план проведения терактов на своей территории для нагнетания антиукраинской истерии, – Центр при СНБО
Спецслужбы России приступили к реализации плана по проведению терактов на своей территории, в совершении которых обвиняют Украину
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины.
Спецслужбы врага приступили к реализации этого плана для нагнетания антиукраинской истерии в РФ. По состоянию на 14 апреля на российском пограничье произошло уже несколько терактов, в совершении которых руководство РФ обвиняет украинские диверсионно-разведывательные группы.
- Утром 14 апреля в России сообщалось, что ВСУ якобы обстреляли пограничный пункт пропуска в Климовском районе Брянской области. Пострадавших не было. Уже к обеду сменили показания – обстреляны "два жилых дома" и пострадали уже семь человек.
- Россия хочет демонизировать Украину в мире. Поэтому пропаганда готовит манипуляции о "плохих" украинских беженцах.
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