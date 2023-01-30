Об этом сообщил министр образования РФ Сергей Кравцов, передают РосСМИ.

"Учебник будет готов для старших классов уже в марте. И надеюсь, что со следующего учебного года он будет уже в школах", – сказал российский чиновник.

По его словам, в этом учебнике школьникам подробно расскажут о целях и задачах "специальной военной операции", как в РФ называют свое нападение на Украину.

Разработкой учебника будет заниматься помощник президента РФ Владимир Мединский, ранее заявлявший о наличии у россиян излишней хромосомы .

Секретарь генсовета Андрей Турчак в свою очередь заявил, что в учебном пособии нужно отразить "подвиги" российских военных. Представители Российского военно-исторического общества заявляли, что в новом учебнике "учащимся будут представлены героические подвиги наших предков, начиная от древней Руси и до специальной военной операции".

В мае 2022 года оккупанты сменили "Киевскую Русь" на "Русь" в учебниках истории для детей с временно оккупированных территорий.

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