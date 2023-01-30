Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир В РФ разрабатывают обновленный школьный учебник по истории: включат раздел о войне против Украины

В РФ разрабатывают обновленный школьный учебник по истории: включат раздел о войне против Украины

30 января, 2023 понедельник
12:13
Мир

В России выпустят школьный учебник истории, в который будет включена информация о войне против Украины. Его введут в программу со следующего учебного года

Об этом сообщил министр образования РФ Сергей Кравцов, передают РосСМИ.

"Учебник будет готов для старших классов уже в марте. И надеюсь, что со следующего учебного года он будет уже в школах", – сказал российский чиновник.

По его словам, в этом учебнике школьникам подробно расскажут о целях и задачах "специальной военной операции", как в РФ называют свое нападение на Украину.

Разработкой учебника будет заниматься помощник президента РФ Владимир Мединский, ранее заявлявший о наличии у россиян излишней хромосомы .

Секретарь генсовета Андрей Турчак в свою очередь заявил, что в учебном пособии нужно отразить "подвиги" российских военных. Представители Российского военно-исторического общества заявляли, что в новом учебнике "учащимся будут представлены героические подвиги наших предков, начиная от древней Руси и до специальной военной операции".

  • В мае 2022 года оккупанты сменили "Киевскую Русь" на "Русь" в учебниках истории для детей с временно оккупированных территорий.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Украина
Россия
война с Россией
Читайте также:
Наталія Королевська
29 января, 2023 воскресенье
Королевская и ее муж сложили депутатские мандаты, - СМИ
Орест Сохар
Автор Орест Сохар
29 января, 2023 воскресенье
Израиль через Иран передал привет России
Віталій Портников
28 января, 2023 суббота
Время, когда можно было транжирить деньги, для представителей украинской власти заканчивается, - Портников
Киев
0°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.88
    Покупка 39.88
    Продажа 40.56
  • EUR
    Покупка 42.54
    Продажа 43.5
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, понедельник
30 января
13:43
Обновлено
Число пострадавших в результате обстрелов РФ Херсона 29 января возросло до 13
13:14
В Польше назвали условие передачи Украине истребителей F-16
13:14
Эксклюзив
Высокий уровень подготовки экипажей может увеличить эффективность западных танков до 30%, – эксперт Центра Разумкова
12:56
Россияне обстреляли Волчанск на Харьковщине: есть погибший и раненый
12:55
МОК хочет выставить под белым флагом на Олимпиаде-2024 убийц и насильников, - Кулеба
12:47
Минобороны заключило 16 госконтрактов с украинскими производителями дронов, - Резников
12:45
Верховный Суд оставил в силе приговор террористке "ДНР" Багире - 13 лет за решеткой
12:43
Главнокомандующий ВС Литвы рассказал, что может остановить подготовку России к новому наступлению на Украину
12:39
Синоптик Наталья Диденко предупредила, что в Украину идет холодная воздушная масса
12:21
Россияне тормозят инспекцию кораблей с украинским зерном: 117 судов ожидают в очереди
12:21
Дмитрий Песков
В Кремле отреагировали на слова Джонсона об угрозах ракетным ударом от Путина
12:01
OPINION
Токсическое гопничество. Почему Орбан копирует Путина
12:00
МОК предлагает РФ трибуну для рекламы геноцида и поощряет убийства, - Подоляк об участии россиян в Олимпиаде-2024
11:59
Эксклюзив
Ситуация на границе с Беларусью контролируемая, перемещение техники и вражеских войск не отмечается, - пресс-секретарь ГПСУ
11:45
Украинцы в Кракове могут оформить документы еще в одном центре обслуживания
11:33
Первая ракетка Украины обновила личный рекорд в мировом рейтинге
11:32
В Украине вырос уровень потребления электроэнергии, однако аварийные отключения пока не применяют, - Укрэнерго
11:25
коррупция
Послы G7 и ЕС ожидают утверждения Украиной антикоррупционной программы
11:23
Захватчики готовят в Мариуполе подразделения для атак на Угледар, - Андрющенко
11:09
Будут судить чеченского командира, который взял в заложники и допрашивал несовершеннолетнего парня в Киевской области
10:48
Буданов рассказал, какими видят отношения Украины с РФ после войны
10:45
В Черном море маневрируют 3 вражеских ракетоносителя с 20 "калибрами"
10:38
Эксклюзив
Китай ядерное оружие
Китай принял решение об увеличении своего ядерного компонента в три раза, - эксперт-международник Пойта
10:37
Эксклюзив
Враг подтягивает живую, технически необеспеченную силу, на Юг, - Гуменюк
10:19
Сборная Украины назвала состав на ЧМ-2023 по биатлону
10:18
Курс валют на 30 января: стоимость доллара, евро, злотого
10:03
OPINION
Мазепа, Петлюра, Бандера... Дело не в персоналиях
09:58
Эксклюзив
На Сватовском направлении ВСУ занимают выгодные позиции для развития контрнаступления, – командир бригады ТрО Федоренко
09:54
Эрдоган анонсировал решение о разрешении вступления в НАТО, которое шокирует Швецию
09:50
Собирал информацию о местах базирования ВСУ и корректировал ракетные удары по Харькову: суд отправил под стражу вражеского агента
09:44
Шмигаль: Украина намерена вступить в Евросоюз в течение двух лет
09:29
Британская разведка оценила вероятность новой волны мобилизации в РФ
09:26
"Евросолидарность" инициирует уменьшение расходов для предпринимателей на генераторы и горючее – законопроект
09:20
"Мы никогда больше не будем унижены": министр обороны Британии вспомнил, что сказал Герасимов перед вторжением в Украину
08:45
В результате вражеских обстрелов в Купянске на Харьковщине ранен мужчина
08:44
ISW: Задержки Запада по предоставлению вооружения ограничили возможности ВСУ проводить контрнаступление
08:33
Эксклюзив
Герои Украины. Дмитрий Париж: У меня все ребята вернулись живы и здоровы
08:30
За сутки ВСУ уничтожили 490 оккупантов, четыре танка и три бронемашины
08:20
В Донецкой области враг убил на линии столкновения местного жителя, еще одного ранил в Часовом Яру
08:05
OPINION
Российские пропагандисты такие же военные преступники, как Путин
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV