В РФ разбился вертолет ФСБ: обломки нашли на Камчатке

Об этом сообщают росСМИ.

В России на Камчатке разбился вертолет ФСБ, который совершал учебный полет.

Как сообщается, вертолет вылетел 23 сентября в 22:09 по местному времени, по последним координатам он находится в районе южного склона горы Острая.

Впоследствии вертолет Ка-27 совершил жесткую посадку в районе горы.

По предварительным данным, на борту пять человек. Информации о пострадавших пока нет.

Впоследствии стало известно о найденных обломках пропавшего вертолета. Его части нашли на склоне горы Острой на высоте примерно 950 метров над уровнем моря.

Напомним, что 22 сентября под Хабаровском разбился самолет Ан-26. На борту судна находились шесть человек.