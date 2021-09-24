В РФ разбился вертолет ФСБ: обломки нашли на Камчатке
В Камчатском крае нашли обломки вертолета Ка-27, который принадлежал ФСБ России
Об этом сообщают росСМИ.
В России на Камчатке разбился вертолет ФСБ, который совершал учебный полет.
Как сообщается, вертолет вылетел 23 сентября в 22:09 по местному времени, по последним координатам он находится в районе южного склона горы Острая.
Впоследствии вертолет Ка-27 совершил жесткую посадку в районе горы.
По предварительным данным, на борту пять человек. Информации о пострадавших пока нет.
Впоследствии стало известно о найденных обломках пропавшего вертолета. Его части нашли на склоне горы Острой на высоте примерно 950 метров над уровнем моря.
- Напомним, что 22 сентября под Хабаровском разбился самолет Ан-26. На борту судна находились шесть человек.
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