В РФ разбился истребитель МиГ-31
В Ленинградской области РФ обрушился военный самолет МиГ-31
Об этом сообщает газета "Петербургский дневник".
Это подтвердили в Западном военном округе. По предварительным данным, авария произошла 8 апреля днем.
На борту истребителя находились два человека, которые сумели катапультироваться. Они выжили.
Причиной аварии, по данным ЗВО, является техническая неисправность.
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