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В РФ растет влияние Пригожина, его военная структура впоследствии может угрожать режиму Путина, - ISW

25 октября, 2022 вторник
06:37
война с Россией

Бизнесмен, владелец ПВК Вагнера Евгений Пригожин все больше и больше оказывает влияние в России. Аналитики подчеркивают, что военная структура, к созданию которой он привлек Игоря Гиркина, в перспективе может угрожать режиму Владимира Путина

Об этом в своем отчете за 24 октября пишет американский Институт изучения войны (ISW).

"Пригожин продолжает набирать власть и создает военную структуру, параллельную вооруженным силам России, которая может стать угрозой правлению Путина – по крайней мере, в информационном пространстве", - говорится в сообщении.

Так, отмечается, что Пригожин рекрутирует добровольческий батальон, в который теперь устроился бывший "ватажек ДНР" Игорь Гиркин.

"Гиркин является ожесточенным критиком российского высшего военного командования и заметной фигурой среди российских ультранационалистов, участвовавших в аннексии Крыма или незаконном захвате Россией украинской территории на Донбассе в 2014 году. Милблогеры отмечают, что структура ВС РФ Силы долго не позволяли Гиркину батальон из-за отсутствия поставок и других бюрократических ограничений, тогда как Пригожин должен роскошь управлять силами Вагнера без прямого контроля со стороны министерства обороны России", - отмечают эксперты.

ISW отмечает, что бизнесмен занимает исключительно выгодную позицию в российской государственной структуре и информационном пространстве, что позволяет ему расширять свой электорат в России быстрее опального российского высшего военного командования. Ведь Пригожин может свободно рекламировать себя и войска, критикуя кремлевских чиновников или вооруженные силы России.

Путин зависит от сил Вагнера в Бахмуте и, вероятно, пытается задобрить Пригожина, несмотря на то, что он подрывает обычные российские войска. Так, Пригожин в одном из интервью саркастически заявил, что строит "линию Вагнера", чтобы "скрывающиеся за спинами Вагнера" вооруженные силы России чувствовали себя в безопасности, говорится в отчете.

"Пригожин часто критикует российскую армию в интервью российским онлайн-изданиям и в каналах Telegram, связанных с Вагнером, что позволяет ему охватывать аудиторию и общаться с аудиторией, недоступной для российского Минобороны, ограниченное в своих публичных заявлениях и средствах коммуникации" , – говорят в Институте.

Он также извлекает выгоду от того, что не занимает официальной ответственной должности. Он не руководит ни одной российской осью в Украине и не отвечает за серьезную бюрократическую работу. Также может свободно критиковать тех, кто занимает властные должности, не опасаясь, что кто-либо может указать на то, за что он несет конкретную ответственность, чего он не достиг.

"Пригожин, видимо, дистанцировался от своего коллеги, лидера Чечни Рамзана Кадырова, после того, как их общая критика российского высшего военного командования 1 октября привлекла большое внимание. Это риторическое изменение может свидетельствовать о том, что Кадыров теряет влияние и авторитет и может бояться потери контроля над Чеченской Республикой на фоне растущего неодобрения чеченской общественности его требований по поддержке войны Путина", - отмечают эксперты.

Также вооруженные силы России продолжают мучить расизм и фанатизм, увеличивая вероятность этнических конфликтов.

"Расовая и религиозная напряженность может помочь объяснить относительное успокоение Кадырова и очевидное отделение Пригожина от него", - добавляют в Институте.

  • Ранее чеченский лидер Рамзан Кадыров и бизнесмен, владелец ПИК Вагнера Евгений Пригожин подвергли критике военное командование РФ после освобождения украинскими воинами Лимана в Донецкой области.

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Россия
Владимир Путин
Вагнергейт
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