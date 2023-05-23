Об этом пишет Reuters .

"Российское правительство рассматривает возможный запрет на экспорт бензина, чтобы предотвратить внутренний дефицит топлива и резкий рост цен после решения сократить субсидии для нефтеперерабатывающих заводов, промышленности и правительственных источников", – говорится в публикации.

Также журналисты узнали, что российское правительство может увеличить объемы обязательной продажи бензина на бирже.