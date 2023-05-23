В РФ рассматривают возможность запрета на экспорт бензина во избежание его дефицита, – Reuters
Российское правительство рассматривает возможность запрета на экспорт бензина во избежание его дефицита и резкого роста цен на топливо
Об этом пишет Reuters .
"Российское правительство рассматривает возможный запрет на экспорт бензина, чтобы предотвратить внутренний дефицит топлива и резкий рост цен после решения сократить субсидии для нефтеперерабатывающих заводов, промышленности и правительственных источников", – говорится в публикации.
Также журналисты узнали, что российское правительство может увеличить объемы обязательной продажи бензина на бирже.
- Ранее Bloomberg писал, что потоки российской сырой нефти на международные рынки все еще не демонстрируют никаких признаков сокращения добычи , о которой объявляла РФ.
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