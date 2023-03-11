В РФ распространяют слухи, что Путин может посетить сентябрьский саммит G20 в Индии, - Bloomberg
Владимир Путин может посетить саммит G20, который пройдет в сентябре в Индии – для этого, якобы, в Кремле корректируют рабочий график российского президента
Об этом сообщает Bloomberg.
По данным источников издания, Путин еще не определился, будет ли ехать на саммит, однако в Кремле не исключают такую возможность.
Отмечается, что на этой неделе в Москве перенесли на неделю дату проведения ежегодного экономического форума во Владивостоке, который был назначен накануне саммита G20, чтобы дать Путину возможность для маневра.
Спикер Путина Дмитрий Песков пока никак не прокомментировал эту информацию, пишет издание.
- Напомним, в прошлом году президент РФ не отважился на саммите G20, который проходил на острове Бали в Индонезии. Есть предположение, что он просто боялся , что его ликвидируют.
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