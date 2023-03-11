Об этом сообщает Bloomberg.

По данным источников издания, Путин еще не определился, будет ли ехать на саммит, однако в Кремле не исключают такую возможность.

Отмечается, что на этой неделе в Москве перенесли на неделю дату проведения ежегодного экономического форума во Владивостоке, который был назначен накануне саммита G20, чтобы дать Путину возможность для маневра.

Спикер Путина Дмитрий Песков пока никак не прокомментировал эту информацию, пишет издание.