В РФ пытаются применить классическую советскую технологию по новой мобилизации, - политолог Рейтерович
Игорь Рейтерович, руководитель политико-правовых программ ОО "Украинский Центр общественного развития", считает, что российские власти включают механизмы общественной мобилизации, чтобы общество, семьи, окружение стимулировали мужчин идти в армию РФ
Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.
"Путин пытается перевести с себя ответственность за те процессы, которые происходят в России по мобилизации. Обращение, которое появилось 3 января от каких-то солдатских матерей о том, что у России есть мобилизационный ресурс в 20 млн и давайте быстренько всех мобилизовать, - это есть классический советский подход, когда население обращалось к власти, например, с просьбой повысить цены на продукты питания из-за того, что люди стали лучше жить и готовы платить больше, и здесь применяют очень похожую технологию, только такая принудительная мобилизация, даже скрыто, не срабатывает. ", – отметил политолог.
Игорь Рейтерович добавил, что также были сообщения от нашей разведки и есть опосредованные данные о том, что в январе власти РФ начнут вторую волну мобилизации, которую они уже не смогут скрыть.
"Российская власть включает механизмы общественной мобилизации, что общество, семьи, окружение должно в определенной степени стимулировать мужчин идти в армию РФ. Мне кажется, что это не приведет к результату, который ожидает власть, потому что все больше и больше россиян уже столкнулись с последствиями этой войны.И такое количество людей растет, а когда она достигнет половины российского населения, то это запустит процессы социального плана. Однако, российскому правительству бороться с социальным проблемами будет на много сложнее, чем с политическими или какими-то акциями протеста", - заметил Рейтерович.
- 30 декабря 2022 года министр обороны Украины Алексей Резников обратился к военнообязанным россиянам с предупреждением о закрытии властями РФ границ для мужчин в начале января и проведении новой волны мобилизации.
- 3 января Центр национального сопротивления при Силах спецопераций ВСУ сообщил, что Россия планирует волну мобилизации на оккупированных территориях Юга
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