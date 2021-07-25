В РФ пять недель подряд держится рекордная смертность от COVID-19
В России за минувшую неделю от коронавируса COVID-19 скончались 5 455 человек. Это новый рекорд с начала пандемии и уже пятый подряд
Показатель летальности продолжает расти - по сравнению с прошлой неделей он увеличился с 2,49% до 2,51%. И это только по официальным данным, передает Еспресо.ТV.
При этом российская государственная статистика утверждает, что число выявленных за неделю в России случаев заражения коронавирусом снизилось впервые с начала мая. Если с 12 по 18 июля оперативный штаб сообщал о 174 800 больных, то с 19 по 25 июля - о 168 408 (снижение почти на 3,7%). В Москве, которая остается главным центром пандемии в России, за семь дней подтвердили 24 943 новых случая - на 26,4% меньше, чем неделей ранее, и примерно вдвое меньше, чем месяц назад.
Кроме того, количество пациентов, которые выздоровели, в России за неделю тоже якобы выросло на 149 403 против 141 012 за предыдущие семь дней.
Однако количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, проходящих лечение на данный момент, продолжает расти: с минувшего воскресенья оно увеличилось до 482 033 - то есть до максимума с 29 января.
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