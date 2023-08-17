Об этом сообщает телеграмм-канал "База".

Без реальных трупов на Всероссийском конкурсе по танатопрактике правда решили обойтись, вместо них использовали манекены. Мастера похоронного дела не только гримировали, но и заменяли поврежденные участки муляжа с помощью воска и других материалов.

Победитель получил 200 тысяч рублей, серебряный призер – 100 тысяч. Награда за третье место – обучение в одном из образовательных центров по программе "Танатопрактика".

Соревнования прошли в рамках форума "Будущее похоронной отрасли - 2023".