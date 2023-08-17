В РФ провели конкурс имени бога смерти Танатоса: участники соревновались в бальзамировании усопших
17 августа в Екатеринбурге завершился всероссийский конкурс по бальзамированию усопших, который состоялся в рамках форума "Будущее похоронной отрасли - 2023"
Об этом сообщает телеграмм-канал "База".
Без реальных трупов на Всероссийском конкурсе по танатопрактике правда решили обойтись, вместо них использовали манекены. Мастера похоронного дела не только гримировали, но и заменяли поврежденные участки муляжа с помощью воска и других материалов.
Победитель получил 200 тысяч рублей, серебряный призер – 100 тысяч. Награда за третье место – обучение в одном из образовательных центров по программе "Танатопрактика".
Соревнования прошли в рамках форума "Будущее похоронной отрасли - 2023".
- Напомним, за прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали 480 оккупантов. Всего с начала широкомасштабного вторжения было уничтожено более 256 тысяч захватчиков.
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