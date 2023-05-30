В РФ произошла диверсия на железной дороге, - СМИ
Несколько вагонов с газом и бензином сошли с рельсов в Ульяновской области в ночь на 30 мая
Об этом сообщают российские СМИ.
По данным транспортной прокуратуры, причины инцидента устанавливаются, пострадавших нет.
СМИ пишут, авария произошла возле станции Ульяновск-2 в 4.00 утра. По меньшей мере, одна из цистерн перевернулась на бок.
Среди возможных причин ситуации издание называет диверсию – на месте происшествия якобы обнаружены следы повреждения железнодорожных путей.
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