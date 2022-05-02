В РФ произошел пожар на заводе, который производит комплектующие к ракетам, есть погибшие

Об этом сообщает российское издание "Коммерсант".

Пожар произошел 1 мая на Пермском пороховом заводе. Что привело к возгоранию, неизвестно. Площадь пожара составила 550 кв. м.

Одна из работниц погибла на месте, вторая умерла по дороге в больницу. Третья с ожогами 99% поверхности тела находится в реанимации.

Пермский пороховой завод выпускает заряды реактивных систем залпового огня и комплексов ПВО, заряды двигателей для авиаракет, стартово-разгонные системы крылатых ракет, изделия для комплекса ПРО А-135, а также порох для стрелкового оружия.

21 апреля в российской Твери в результате пожара в научно-исследовательском институте войск воздушно-космической обороны РФ погибли 17 человек .

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