В РФ признали, что почти все их импортные беспилотники были поставлены из Китая
Глава минфина РФ Антон Силуанов заявил, что практически все импортные беспилотники, которыми располагает Россия, были поставлены из Китая
Об этом он сказал 16 октября на заседании комитета госдумы по бюджету и налогам.
"Мы направляем дополнительные деньги на беспилотники. 60 с лишним миллиардов рублей учтены, деньги на новый нацпроект по развитию собственной беспилотной базы. Задача такова, чтобы 41% всех беспилотников до 2025 года были с маркой "Сделано в России", - сказал Силуанов.
"Сегодня беспилотники в основном все из Китайской Народной Республики. Благодарны нашим партнерам. Но нужно развивать собственную ресурсную базу, и деньги необходимые выделены", - добавил министр.
Это впервые с начала полномасштабного вторжения РФ откровенно признала, что импортирует беспилотники из Китая. Ранее было известно, что соответствующие договоренности у РФ есть с Ираном.
5 июня в СМИ попал контракт о закупке Россией у Ирана артиллерийских и танковых снарядов, а также ракет разного размера. А WSJ писало , что западные эксперты, изучавшие иранский дрон-камикадзе, сбитый в Украине, заявили о детали, изготовленной в Китае в начале 2023 года. Это может означать, что Пекин является поставщиком беспилотников.
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