В РФ признали, что почти все их импортные беспилотники были поставлены из Китая

Об этом он сказал 16 октября на заседании комитета госдумы по бюджету и налогам.

"Мы направляем дополнительные деньги на беспилотники. 60 с лишним миллиардов рублей учтены, деньги на новый нацпроект по развитию собственной беспилотной базы. Задача такова, чтобы 41% всех беспилотников до 2025 года были с маркой "Сделано в России", - сказал Силуанов.

"Сегодня беспилотники в основном все из Китайской Народной Республики. Благодарны нашим партнерам. Но нужно развивать собственную ресурсную базу, и деньги необходимые выделены", - добавил министр.

Это впервые с начала полномасштабного вторжения РФ откровенно признала, что импортирует беспилотники из Китая. Ранее было известно, что соответствующие договоренности у РФ есть с Ираном.

5 июня в СМИ попал контракт о закупке Россией у Ирана артиллерийских и танковых снарядов, а также ракет разного размера. А WSJ писало , что западные эксперты, изучавшие иранский дрон-камикадзе, сбитый в Украине, заявили о детали, изготовленной в Китае в начале 2023 года. Это может означать, что Пекин является поставщиком беспилотников.

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