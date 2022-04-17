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Главная война с Россией В РФ приостановили производство ЗРК, а работников заводов отправляют в неоплачиваемый отпуск или на войну, - украинская разведка

В РФ приостановили производство ЗРК, а работников заводов отправляют в неоплачиваемый отпуск или на войну, - украинская разведка

17 апреля, 2022 воскресенье
13:55
война с Россией ЗРК

В РФ поставили на паузу изготовление ЗРК из-за отсутствия импортных деталей, а сотрудников заводов отправляют в неоплачиваемый отпуск или на войну против Украины

Об этом сообщило ГУР Минобороны .

"Производственные мощности "Ульяновского механического завода" (АО "УМС", Ульяновск) фактически остановлены. "УМЗ" - производитель радиолокационных систем и средств противовоздушной обороны ближней и средней дальности для сухопутных войск ВС РФ (ЗРК "Бук", ЗРК "Куб", ЗГРК "Тунгуска")", - отметили в разведке.

Производство находится в критическом состоянии из-за использования большого количества комплектующих и электронных деталей для производства военной продукции. До недавнего времени главным поставщиком российского военно-промышленного комплекса была Германия, однако после начала полномасштабной войны РФ против Украины сотрудничество прекратили.

По словам сотрудников, завод не может работать собственными силанами, ведь во время технологического процесса не используется "практически ничего российского".
Руководство завода ищет способы миновать санкции и наладить поставки через третьи страны, в том числе Казахстан. Однако возникает необходимость платить за услуги странам-посредникам, что приводит к значительному удорожанию комплектующих. Это не предусмотрено бюджетом и нет возможности его увеличить.

"Работникам предоставляют выбор: идти в неоплачиваемый отпуск или подписывать контракт с вооруженными силами для участия в войне в Украине. Рекомендуемая должность – "оператор-наводчик" ЗРК "Бук". Предлагаемая зарплата – 50 тыс. рублей в месяц", – рассказали в ГУР. Минобороны.

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