Об этом сообщают российские СМИ.

Согласно этому закону вводится наказание вплоть до пожизненного за госизмену, а также поправки к нему, вводящие ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет за содействие в исполнении решений международных организаций, в которых не участвует РФ.

"Статья 57 "Пожизненное лишение свободы" Уголовного кодекса Российской Федерации дополняется новым основанием – совершение особо тяжких преступлений против основ. конституционного строя и безопасности государства – в случае совершения которых может быть назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы", - говорится в заключении конституционного комитета верхней палаты русского парламента.

Кроме того, законом усиливается уголовная ответственность за совершение терактов – до 20 лет лишения свободы, за организацию террористического сообщества и участие вместо 5-10 лет будут сажать на 10-15 лет.

Уголовный кодекс РФ также предлагается дополнить новой статьей по которой при содействии в исполнении решений международных организаций, в которых не участвует Россия, предусмотрен срок лишения свободы сроком до 5 лет.

После одобрения верхней палатой Федерального собрания, закон вступит в силу после того, как его подпишет российский диктатор Владимир Путин.