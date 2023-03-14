В РФ приняли закон о лишении свободы на 15 лет за "фейки" о войне
Во вторник, 14 марта, госдума РФ приняла закон о лишении свободы до 15 лет за "фейки" о войне и на 7 лет - за так называемую дискредитацию
Об этом пишут пропагандистские СМИ.
"Госдума приняла закон о наказании до 15 лет лишения свободы за фейки о любых участниках спецоперации, в том числе добровольцах, и до 7 лет за их дискредитацию", - говорится в сообщении.
Теперь 15 лет можно получить за "распространение заведомо ложной информации о ВС РФ, что повлекло тяжкие последствия".
Если же "фейк" привел к смерти или массовым беспорядкам, можно получить 7 лет лишения свободы.
- Депутат госдумы РФ Андрей Картаполов посоветовал бизнесу за свой счет покупать системы противовоздушной обороны для "защиты от украинских дронов".
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