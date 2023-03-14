Об этом пишут пропагандистские СМИ.

"Госдума приняла закон о наказании до 15 лет лишения свободы за фейки о любых участниках спецоперации, в том числе добровольцах, и до 7 лет за их дискредитацию", - говорится в сообщении.

Теперь 15 лет можно получить за "распространение заведомо ложной информации о ВС РФ, что повлекло тяжкие последствия".

Если же "фейк" привел к смерти или массовым беспорядкам, можно получить 7 лет лишения свободы.