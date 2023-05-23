В РФ приговорили украинца к 16 годам лишения свободы за шпионаж

Об этом пишут российские СМИ.

Суд в Туле приговорил гражданина Украины Андрея Петкевича к 16 годам колонии строгого режима по обвинению в шпионаже. По версии ФСБ осужденный пытался завербовать для работы на украинские спецслужбы сотрудников российских оборонных предприятий.

Целью Петкевича была, как утверждается, информация "о перспективных разработках в области стрелкового вооружения".

Мужчину задержали в августе 2021 года. Местные российские СМИ писали, что Петкевичу 42 года и раньше он жил в Днепропетровске.