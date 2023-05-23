В РФ приговорили украинца к 16 годам лишения свободы за шпионаж
В России приговорили к 16 годам колонии строгого режима украинца Андрея Петкевича за якобы шпионаж
Об этом пишут российские СМИ.
Суд в Туле приговорил гражданина Украины Андрея Петкевича к 16 годам колонии строгого режима по обвинению в шпионаже. По версии ФСБ осужденный пытался завербовать для работы на украинские спецслужбы сотрудников российских оборонных предприятий.
Целью Петкевича была, как утверждается, информация "о перспективных разработках в области стрелкового вооружения".
Мужчину задержали в августе 2021 года. Местные российские СМИ писали, что Петкевичу 42 года и раньше он жил в Днепропетровске.
- В Беларуси 24 ноября 2022 года Брестский областной суд вынес приговор двум украинцам по делу за "агентурную деятельность" в пользу Украины.
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