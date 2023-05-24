В РФ придумали новый способ заманивать россиян на войну против Украины

Об этом сообщает Центр нацсопротивления.

Оккупационные администрации активно "национализируют" фермерские угодья, которые владельцы покинули, убегая с захваченных территорий. "Отжатые" у украинцев земельные участки обещают раздать российским военным как вознаграждение за участие в войне.

"Большие фермерские хозяйства уже переданы под кураторство подставных лиц, которые контролируются местными гауляйтерами. Так, в Херсонской области крупные фермерские хозяйства переданы человеку коллаборанта Сальдо", - сообщили в ЦНС.