В РФ придумали новый способ заманивать россиян на войну против Украины
Чтобы россияне активнее шли в вооруженные силы РФ и соглашались воевать против Украины, им обещают земельные участки на временно оккупированных территориях
Об этом сообщает Центр нацсопротивления.
Оккупационные администрации активно "национализируют" фермерские угодья, которые владельцы покинули, убегая с захваченных территорий. "Отжатые" у украинцев земельные участки обещают раздать российским военным как вознаграждение за участие в войне.
"Большие фермерские хозяйства уже переданы под кураторство подставных лиц, которые контролируются местными гауляйтерами. Так, в Херсонской области крупные фермерские хозяйства переданы человеку коллаборанта Сальдо", - сообщили в ЦНС.
- В феврале Генштаб ВСУ сообщал, что россиянам обещают доплату за каждый километр продвижения в Украине.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.07
Покупка 37.07Продажа 37.62
-
EUR
Покупка 40.08Продажа 40.96
- Актуальное
- Важное