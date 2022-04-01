В РФ прибыли 300 сирийских наемников, чтобы принять участие в войне против Украины, - The New York Times

Об этом сообщает The New York Times.



По словам находящегося в Дамаске западного дипломата и союзника сирийского правительства, первый контингент солдат уже прибыл в Россию на военную подготовку, прежде чем отправиться в Украину. В его состав входят не менее 300 солдат из дивизии сирийской армии, тесно сотрудничавшей с российскими офицерами в прошлом, чтобы поддержать аль-Асада во время войны.



Кроме того, вербовщики по всей Сирии составляли списки тысяч заинтересованных в участии в войне кандидатов.



Отметится, что за последние годы Сирия превратилась в экспортера наемников, что стало мрачным последствием многолетней войны, которая дала многим мужчинам боевой опыт, но нанесла вред экономике страны, что людям сейчас трудно найти работу. Поэтому они использовались как оружие по найму в войнах Ливии, Азербайджана, Центральноафриканской Республики, а теперь и в Украине.



"Вообще, деньги - это мотивация", - считает Бассам Алахмад, глава организации "Сирийцы за правду и справедливость", исследовавшей торговлю сирийскими наемниками.



По его словам, некоторые сирийцы чувствуют лояльность к России из-за ее поддержки господина Асада, тогда как другие подписываются на борьбу, потому что им просто нужны деньги и потому что они верят в обещания вербовщиков, что у них будет небоевая работа, например, охрана баз или нефтеобъектов.



В среду, 30 марта, спикер Пентагона Джон Кирби заявил, что около 1000 наемников группы "Вагнер", российского военного контрактника, уже находятся в восточном Донбассе Украины, где Россия создала два сепаратистских анклава. Среди них есть сирийцы.



Долгосрочная война в Сирии привлекла иностранные государства, такие как Иран, Турция, Россия и Соединенные Штаты. Все они сотрудничали с сирийскими военными группировками на местах, чтобы продвигать свои интересы.



Некоторые из этих партнерств теперь облегчают трафик наемников.



Использование наемников не считается военным преступлением согласно Женевским конвенциям, но существует отдельный договор Организации Объединенных Наций, который это криминализирует. Украина подписала этот договор, а Россия – нет.



"То, что мы видим - это хищническая вербовка. Они (власть РФ, - ред.) используют плохую социально-экономическую ситуацию, в которой оказались эти люди", - сказал Сорча Маклауд, глава Рабочей группы ООН по использованию наемников.



По предварительным подсчетам, война в Украине может привести к большому количеству погибших и раненых россиян и тесным связям России с сирийскими военными. Но многое относительно развертывания и деятельности сирийских наемников остается неясным из-за скрытого характера их работы, пишет издание.

17 марта президент Сирии Башар аль-Асад пообещал предоставить России для войны в Украине 40 000 боевиков.