English Львов Главная
ru ua
English Львов Главная
Война с Россией: хроника
Война с Россией: беженцы
Главная Мир В РФ прибыли 300 сирийских наемников, чтобы принять участие в войне против Украины, - The New York Times

В РФ прибыли 300 сирийских наемников, чтобы принять участие в войне против Украины, - The New York Times

1 апреля, 2022 пятница
07:17
Мир

Три сотни сирийских наемников прибыли в Российскую Федерацию на военные учения, чтобы впоследствии принять участие в войне против Украины

Об этом сообщает The New York Times.

По словам находящегося в Дамаске западного дипломата и союзника сирийского правительства, первый контингент солдат уже прибыл в Россию на военную подготовку, прежде чем отправиться в Украину. В его состав входят не менее 300 солдат из дивизии сирийской армии, тесно сотрудничавшей с российскими офицерами в прошлом, чтобы поддержать аль-Асада во время войны.

Кроме того, вербовщики по всей Сирии составляли списки тысяч заинтересованных в участии в войне кандидатов.

Отметится, что за последние годы Сирия превратилась в экспортера наемников, что стало мрачным последствием многолетней войны, которая дала многим мужчинам боевой опыт, но нанесла вред экономике страны, что людям сейчас трудно найти работу. Поэтому они использовались как оружие по найму в войнах Ливии, Азербайджана, Центральноафриканской Республики, а теперь и в Украине.

"Вообще, деньги - это мотивация", - считает Бассам Алахмад, глава организации "Сирийцы за правду и справедливость", исследовавшей торговлю сирийскими наемниками.

По его словам, некоторые сирийцы чувствуют лояльность к России из-за ее поддержки господина Асада, тогда как другие подписываются на борьбу, потому что им просто нужны деньги и потому что они верят в обещания вербовщиков, что у них будет небоевая работа, например, охрана баз или нефтеобъектов.

В среду, 30 марта, спикер Пентагона Джон Кирби заявил, что около 1000 наемников группы "Вагнер", российского военного контрактника, уже находятся в восточном Донбассе Украины, где Россия создала два сепаратистских анклава. Среди них есть сирийцы.

Долгосрочная война в Сирии привлекла иностранные государства, такие как Иран, Турция, Россия и Соединенные Штаты. Все они сотрудничали с сирийскими военными группировками на местах, чтобы продвигать свои интересы.

Некоторые из этих партнерств теперь облегчают трафик наемников.

Использование наемников не считается военным преступлением согласно Женевским конвенциям, но существует отдельный договор Организации Объединенных Наций, который это криминализирует. Украина подписала этот договор, а Россия – нет.

"То, что мы видим - это хищническая вербовка. Они (власть РФ, - ред.) используют плохую социально-экономическую ситуацию, в которой оказались эти люди", - сказал Сорча Маклауд, глава Рабочей группы ООН по использованию наемников.

По предварительным подсчетам, война в Украине может привести к большому количеству погибших и раненых россиян и тесным связям России с сирийскими военными. Но многое относительно развертывания и деятельности сирийских наемников остается неясным из-за скрытого характера их работы, пишет издание.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Новости
Сирия
война с Россией
Читайте также:
Огризко
30 мартa, 2022 среда
Есть реалистичный путь сделать невозможными угрозу России - Огрызко
ЗСУ
31 мартa, 2022 четверг
Украинские войска освободили 3 села на севере Херсонской области
Микола Маломуж
31 мартa, 2022 четверг
Путин видит, что стратегически эту войну он уже не выиграет, поэтому будет прибегать к другим методам, - экс-руководитель Службы внешней разведки
Киев
+6°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 29.24
    Покупка 29.24
    Продажа 29.68
  • EUR
    Покупка 32.52
    Продажа 33.12
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, пятница
1 апреля
08:08
Оккупанты обстреляли Луганщину: есть погибшие, разрушены 18 домов
07:59
Британские спасательные службы предоставили украинской ГСЧС парк пожарно-спасательной техники, - МВД
07:41
Обновлено
В российском Белгороде горит нефтебаза. Губернатор области обвинил ВСУ в авиаударе
07:02
В Мелитополе некоторые главы ОСМД предоставляют списки заброшенных квартир российским военным, - мэр
06:59
Грузия присоединяется к международным санкциям против России, - CNN
06:51
Россия продолжает частичный отвод войск из Киевской области. В составе колонн похищеные автомобили и имущество, - Генштаб
06:21
Компьютеры, кофеварки, чайники: оккупанты ограбили Чернобыльскую АЭС, покидая ее территорию
06:15
Министерство иностранных дел Украины
"Деструктивная позиция РФ не позволит избежать ответственности": МИД о блокировании Москвой миссии ОБСЕ в Украине
06:09
Джастин Трюдо
России не место за столом G20 – премьер-министр Канады Трюдо
05:44
посольство США
"Стать X": США вводят в паспорта отдельную гендерную идентичность
05:25
Укрзализныця обнародовала график эвакуационных поездов на 1 апреля
04:50
Президент ФИФА оправдался, почему не исключает Россию из организации
04:31
Россия перебрасывает в Украину до 2 тыс. военных из Грузии. Перед войной это делать не планировали, – разведка Британии
04:22
В ЦПИ дали советы украинцам: как пережить кризис и сохранить спокойствие во время войны
04:13
"Реал" арендовал у "Шахтера" бразильца, не сыгравшего за украинцев ни одного матча. Его могут купить за 18 млн евро, – СМИ
03:36
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков и манипуляций от России за 31 марта
03:11
Газоснабжение в Тростянце в Сумской области почти восстановлено, - председатель ОВА
02:45
Одержана историческая победа ВСУ над российской армией в битве за Киев, - Бутусов
02:22
Настроение – не пустить никого в наш город, беречь Одессу-маму. Мы будем свою маму защищать, - мэр Труханов
02:13
В возрасте 86 лет скончался легендарный футболист "Динамо" Турянчик
02:04
Россия нанесла авиаудар по Киевщине: пострадало одно из сел Бучанского района
01:42
У нас из Луческу был сложный разговор, когда он сказал, что российские спортсмены не должны страдать. Он признал, что был не прав, - журналист Цыганик
01:17
Сменил Prada и Hugo Boss на военную форму. Модель из Броваров покинул подиум и ушел на фронт
01:09
Роберта Мецола
Глава Европарламента отправилась в Киев. Фото
00:59
За несколько дней украинцы подали более 25 тыс. заявок на компенсацию за разрушенную недвижимость во время войны, - Зеленский
00:51
Вблизи села Малая Рогань под Харьковом оккупанты расстреляли более 20 гражданских машин с людьми, - Денисова
00:47
Россия пытается сформировать оккупационные администрации в захваченных районах Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, - Генштаб
00:42
Зеленский сообщил о разоблачении двух генералов-изменников из СБУ
00:33
На подступах в Киев все еще ведутся бои. Не пренебрегайте воздушными тревогами, - КМВА
00:15
В Мелитополе директора всех школ уволились, чтобы не сотрудничать с оккупантами
00:11
Вооруженные силы освободили 11 населенных пунктов в Херсонской области, - Группировка войск "Юг"
00:02
Россияне строят бесперспективные планы, как закрепиться на Херсонщине, но делают только хуже себе, - Зеленский
2022, четверг
31 мартa
23:32
Госдеп США советует американцам немедленно уехать из Украины и РФ
23:31
Обновлено
Информация о взрывах во Львовской области не подтвердилась, - глава ОВА
23:23
ООН обнародовала новые данные о жертвах среди гражданского населения Украины из-за вторжения России
22:43
Marvell, Walt Disney Company, Johnson Controls и еще несколько компаний присоединились к цифровым санкциям против России и Беларуси
22:42
Чернобыльскую АЭС покинули все оккупанты, - Энергоатом
22:40
призывники
1 апреля в Украине стартует весенний призыв 2022 года
22:31
Верещук посоветовала вручить премию Дарвина оккупантам, которые рыли окопы в Чернобыльском радиационном лесу
22:28
Байден предполагает, что Путин все больше изолируется, теряя доверие к людям из своего окружения
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV