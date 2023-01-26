Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Аналитики приводят слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, заявившего, что "снабжение Западом танков "Абрамс" и "Леопард" является полным провалом с точки зрения технологических аспектов" и что существует "явная переоценка потенциала, который эти танки добавят украинским войскам".

В ISW добавляют, что некоторые российские воинкоры, вероятно, пытались успокоить свою внутреннюю аудиторию, заявляя, что поставляемая Украине техника не несет серьезной угрозы и что более серьезную угрозу представляют другие системы, передаваемые ранее. Речь идет, в частности, о системе РСЗО HIMARS.

Кремль и российские блоггеры ранее оценивали снабжение Западом оборонных ракетных комплексов Patriot как серьезную эскалацию между Россией и Западом.

"Тот факт, что Кремль и российские блоггеры не оценивали передачу бронетехники, которая действительно могла бы помочь украинским контрнаступательным операциям как эскалацию, говорит о том, что Кремль и российское информационное пространство продолжают выбирать, какие системы рассматривать как эскалацию", - считают в Институте.

Кремль и российские пропагандисты, похоже, больше озабочены тем, чтобы успокоить потенциальные опасения по поводу влияния обязательств Запада по поставке Украине танков, чем подпиткой нарратива эскалации между РФ и Западом, добавляют эксперты.

Ранее стало известно, что Польша готова предоставить Украине 14 танков Leopard . Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил , что его страна готова участвовать в поставках танков для Украины.

Также Испания изменила свое решение о передаче Украине тяжелого вооружения для противодействия российской агрессии. В настоящее время Мадрид может отправить для ВСУ танки Leopard.

Уже 25 января стало известно, что Украина получит 14 танков Leopard 2 от Бундесвера, а также Германия разрешила странам-партнерам предоставлять украинским защитникам немецкие танки из собственных запасов.

В этот же день Джо Байден официально анонсировал поставки 31 танка американского производства M1 Abrams, а также другого оборудования в Украину.

Также Байден сообщил, что США вместе с союзниками предоставят Украине 3 тыс. артиллерийских систем, боеприпасы и системы ПВО, а 300 единиц бронетехники уже направляются в Украину.

В свою очередь лидеры США, Германии, Франции, Великобритании и Италии 25 января договорились продолжать военную поддержку Украины "в тесной евроатлантической координации".

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