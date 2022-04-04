В РФ прервали трансляцию матча чемпионата Германии по футболу из-за бордов в поддержку Украины

Об этом сообщает "Еспресо.TV".

Трансляция игры между "Боруссией" и "Майнцем" (1:1), которая состоялась 3 апреля, была прервана на 9-й минуте, когда на рекламных щитах вокруг поля появились надписи "Stop war" и "Stand with Ukraine".

2 апреля по той же причине была прервана трансляция матча между "Боруссией" из Дортмунда и "Лейпцигом".

22 марта УЕФА решил запретить трансляцию матчей сборных, проходящих под его эгидой, в РФ из-за российской вооруженной агрессии против Украины.

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