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В РФ представили переписанный школьный учебник истории с фейками о войне в Украине

8 августа, 2023 вторник
08:05
Война с Россией

В Москве показали новые учебники по истории, в которых полностью переписали главы, начиная с 1970-х годов, а также добавили новый – о войне в Украине, которую называют "специальной военной операцией"

Об этом сообщает российское издание РБК.

Стало известно, что помощник президента РФ Владимир Мединский, являющийся соавтором учебника, заявил, что учебник для старшеклассников будет носить статус единого госучебника по истории.

В новом учебнике полностью переработан и переписан раздел, посвященный 1970-м, 1980-м, 1990-м и 2000-м годам, а также добавлен раздел о войне России против Украины. В частности, российская пропаганда прописала следующие главные тезисы раздела о вторжении РФ в Украину, так называемую специальную военную операцию:

В начале XXI века, как говорится в учебнике, РФ "исходила из того, что холодная война осталась позади", а будущее – за развитием "добрососедских отношений с США и Западом". Однако "ужесточение" России в начале 2000-х США не устраивало, отмечают авторы учебника.

Также в книге упоминается выражение российский "украинский неонацизм". Там это описывают как "озлобленное национальное, языковое, культурное насилие агрессивного меньшинства над большинством".

"Сегодня любое инакомыслие в Украине жестко преследуется, оппозиция запрещена, а все российское объявлено враждебным", - так начинается параграф под названием "Украина - ультранационалистическое государство".

Целью войны России против Украины в учебнике названа "защита Донбасса и предупредительное обеспечение безопасности России". В нем также говорится, что "Запад завалил украинский режим деньгами и оружием", а против "России ввело незаконные санкции".

В параграфе "Россия - страна героев" авторы заявляют, что Донбасс "девять лет поливается кровью".

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Кроме того, описывая тактику НАТО, авторы учебника отметили, что "армия ВСУ оборудовала боевые позиции внутри жилых кварталов и не позволяла местным жителям их покинуть", используя "собственных граждан как "живой щит".

Также отдельный абзац в посвященном войне разделе учебника — о фейках: "Узнавая в Интернете любую информацию о происходящем в Украине сейчас, помните: мировая индустрия по производству постановочных роликов, вбросов, фейковых фото и видео работает непрерывным конвейером" .

Еще один абзац посвящен "иноагентам". В нем авторы объясняют, что означает приписка "иноагент", которую "иногда" можно увидеть в публикации напротив фамилии того или иного человека.

"Согласно законодательству России, если лицо занимается активной общественной деятельностью и получает за это деньги из-за границы, оно обязано регистрироваться как иностранный агент".

Российское издание отмечает, что в целом авторы учебника часто прибегают не к изложению материала, а к призывам и прямым обращениям к читателю.

Один из них свидетельствует: "После ухода иностранных компаний многие рынки перед вами открыты. Открыты фантастические возможности для карьеры в бизнесе и собственных стартапов. Не упустите этот шанс. Сегодня Россия — поистине страна возможностей".

  • 5 августа сообщалось, что Россия распространяет фейковое объявление о продаже органов чистокровных украинцев.
Россия
російська армія
Военные новости
пропаганда
руские фейки
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