Об этом сообщает российское издание РБК.

Стало известно, что помощник президента РФ Владимир Мединский, являющийся соавтором учебника, заявил, что учебник для старшеклассников будет носить статус единого госучебника по истории.

В новом учебнике полностью переработан и переписан раздел, посвященный 1970-м, 1980-м, 1990-м и 2000-м годам, а также добавлен раздел о войне России против Украины. В частности, российская пропаганда прописала следующие главные тезисы раздела о вторжении РФ в Украину, так называемую специальную военную операцию:

В начале XXI века, как говорится в учебнике, РФ "исходила из того, что холодная война осталась позади", а будущее – за развитием "добрососедских отношений с США и Западом". Однако "ужесточение" России в начале 2000-х США не устраивало, отмечают авторы учебника.

Также в книге упоминается выражение российский "украинский неонацизм". Там это описывают как "озлобленное национальное, языковое, культурное насилие агрессивного меньшинства над большинством".

"Сегодня любое инакомыслие в Украине жестко преследуется, оппозиция запрещена, а все российское объявлено враждебным", - так начинается параграф под названием "Украина - ультранационалистическое государство".

Целью войны России против Украины в учебнике названа "защита Донбасса и предупредительное обеспечение безопасности России". В нем также говорится, что "Запад завалил украинский режим деньгами и оружием", а против "России ввело незаконные санкции".

В параграфе "Россия - страна героев" авторы заявляют, что Донбасс "девять лет поливается кровью".

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Кроме того, описывая тактику НАТО, авторы учебника отметили, что "армия ВСУ оборудовала боевые позиции внутри жилых кварталов и не позволяла местным жителям их покинуть", используя "собственных граждан как "живой щит".

Также отдельный абзац в посвященном войне разделе учебника — о фейках: "Узнавая в Интернете любую информацию о происходящем в Украине сейчас, помните: мировая индустрия по производству постановочных роликов, вбросов, фейковых фото и видео работает непрерывным конвейером" .

Еще один абзац посвящен "иноагентам". В нем авторы объясняют, что означает приписка "иноагент", которую "иногда" можно увидеть в публикации напротив фамилии того или иного человека.

"Согласно законодательству России, если лицо занимается активной общественной деятельностью и получает за это деньги из-за границы, оно обязано регистрироваться как иностранный агент".

Российское издание отмечает, что в целом авторы учебника часто прибегают не к изложению материала, а к призывам и прямым обращениям к читателю.

Один из них свидетельствует: "После ухода иностранных компаний многие рынки перед вами открыты. Открыты фантастические возможности для карьеры в бизнесе и собственных стартапов. Не упустите этот шанс. Сегодня Россия — поистине страна возможностей".