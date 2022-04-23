В РФ предлагают завозить импортную технику и авто без лицензии торговых марок, - СМИ
Министерство промышленности и торговли России создало список иностранной продукции, для которой предлагается открыть так называемый параллельный импорт, то есть завозить товары без разрешения владельцев торговых марок
Об этом сообщают российские СМИ.
Сообщается, что Минпромторг РФ предлагает продавать без разрешения правообладателя более 50 групп товаров и 200 брендов. Речь идет о готовой продукции и комплектующих для машин, текстиль, кожаные изделия, одежда, мех, парфюмерия, оборудование и механические принадлежности, телефоны, компьютеры, телевизоры и многое другое.
В категории автомобилей предлагают ввозить: Tesla, Land Rover, Jeep, Jaguar, Chrysler, Bently, Cadilac, Шевроле, Dodge, Hummer, Volvo, Hyundai, Nissan, Volkswagen.
Также в России предлагается параллельный импорт на телефоны и технику: Apple, Samsung, Sony, Asus, Intel, HP, Panasonic, Nokia, бытовую технику Electrolux, Siemens, Miele, Dyson, игровые приставки PlayStation, X-Box, Nintendo.
Сейчас этот документ еще находится на регистрации в Минюсте.
Ранее российские СМИ сообщали, что у оккупантов хотят также "легализовать" иностранные фильмы, сериалы и музыку из "недружественных стран" по принудительной лицензии.
- Напомним, США угрожают Китаю санкциями, если он будет поддерживать Россию
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