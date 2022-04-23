В РФ предлагают завозить импортную технику и авто без лицензии торговых марок, - СМИ

Об этом сообщают российские СМИ.



Сообщается, что Минпромторг РФ предлагает продавать без разрешения правообладателя более 50 групп товаров и 200 брендов. Речь идет о готовой продукции и комплектующих для машин, текстиль, кожаные изделия, одежда, мех, парфюмерия, оборудование и механические принадлежности, телефоны, компьютеры, телевизоры и многое другое.



В категории автомобилей предлагают ввозить: Tesla, Land Rover, Jeep, Jaguar, Chrysler, Bently, Cadilac, Шевроле, Dodge, Hummer, Volvo, Hyundai, Nissan, Volkswagen.



Также в России предлагается параллельный импорт на телефоны и технику: Apple, Samsung, Sony, Asus, Intel, HP, Panasonic, Nokia, бытовую технику Electrolux, Siemens, Miele, Dyson, игровые приставки PlayStation, X-Box, Nintendo.



Сейчас этот документ еще находится на регистрации в Минюсте.



Ранее российские СМИ сообщали, что у оккупантов хотят также "легализовать" иностранные фильмы, сериалы и музыку из "недружественных стран" по принудительной лицензии.

Напомним, США угрожают Китаю санкциями, если он будет поддерживать Россию