В РФ после заявлений о военных преступлениях в Украине заблокировали сайт правозащитной организации Human Rights Watch
В России заблокировали сайт правозащитной организации Human Rights Watch, которая начала документировать военные преступления армии РФ в Украине
Об этом сообщают российские СМИ.
В понедельник, 18 апреля, сайт Human Rights Watch стал недоступен для российских пользователей. Его заблокировали по требованию российской генпрокуратуры от 12 апреля.
Согласно реестру блокировок Роскомнадзора, был ограничен доступ к одной из страниц сайта HRW. Поскольку сайт использует интернет-протокол https, одну конкретную страницу блокировать нельзя, и потому недоступен весь сайт.
8 апреля министерство юстиции РФ исключило Human Rights Watch из реестра филиалов и представительств международных организаций и иностранных некоммерческих неправительственных организаций из-за якобы "нарушения действующего законодательства".
Вероятно, такие шаги российского режима объясняются заявлениями организации о военных преступлениях военных РФ в Украине.
- 3 апреля стало известно, что Human Rights Watch задокументировала военные преступления россиян против украинского мирного населения в Черниговской, Харьковской и Киевской областях.
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