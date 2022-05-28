Об этом идет речь в заявлении посольства России США в telegram.

"Пока мы исходим из заявления официального представителя Пентагона Джона Кирби о том, что окончательного решения по этому вопросу не принято. Надеемся, здравый смысл победит и Вашингтон не пойдет на такой провокационный шаг. Дипломатическими каналами мы неоднократно доводили до Соединенных Штатов, что беспрецедентно вооружениями существенно повышает риски эскалации конфликта", - сказал Антонов в ответ на информацию американских СМИ, что решение о предоставлении Украине РСЗО большого радиуса действия уже принято Белым домом.

Посол отметил, что есть риск, что такие средства разместят вблизи российских границ, а у украинцев появится возможность наносить удары по российским городам.

"Американцы прекрасно отдают себе отчет в том, что своими действиями удаляют перспективы достижения мира. США все глубже втягиваются в кризис в Украине. Это может привести к непредсказуемым последствиям для глобальной безопасности. Важно отказаться от угроз в наш адрес и заявлений о военной победе Украины. Для скорейшего завершения конфликта Вашингтону и Киеву необходимо признать реальность, что позволило бы продвинуться путем политического урегулирования и не допустить ухудшения ситуации в сфере международной стабильности", - добавил Антонов.

Издание WSJ 27 мая сообщило, что администрация Джо Байдена уже на следующей неделе объявит, что направит в Украину ракетные системы дальнего радиуса действия. По информации New York Times, администрация президента США Джо Байден уже одобрила поставки.

В то же время Министерство обороны США заявило, что окончательное решение еще не принято.

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