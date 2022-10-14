В РФ поручили восстановить Крымский мост к июлю

Об этом сообщает российское пропагандистское издание "РИА Новости".

"Определить предельным сроком, на который заключаются государственные контракты на выполнение работ, 1 июля 2023", - говорится в соответствующем распоряжении от 13 октября

Согласно информации распоряжения, правительство РФ определило ООО "Нижнеангарсктрансстрой" единственным исполнителем работ по восстановлению моста.