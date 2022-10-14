В РФ поручили восстановить Крымский мост к июлю
Российское правительство поручило восстановить Крымский мост не позднее 1 июля 2023 года
Об этом сообщает российское пропагандистское издание "РИА Новости".
"Определить предельным сроком, на который заключаются государственные контракты на выполнение работ, 1 июля 2023", - говорится в соответствующем распоряжении от 13 октября
Согласно информации распоряжения, правительство РФ определило ООО "Нижнеангарсктрансстрой" единственным исполнителем работ по восстановлению моста.
- 8 октября на Крымском мосту произошел взрыв и вспыхнул пожар.
- 9 октября Путин обвинил украинские спецслужбы в подрыве Крымского моста.
- 12 октября ФСБ обвинила в подрыве Крымского моста ГУР минобороны Украины и объявила о задержании восьми подозреваемых.
- 13 октября американская компания Maxar распространила фото, на котором на Крымском мосту работает только одна из трех ветвей.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.03
Покупка 40.03Продажа 40.83
-
EUR
Покупка 38.37Продажа 39.49
- Актуальное
- Важное