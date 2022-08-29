Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".

"На Западе должны понять, что не нужно заключать с Россией очередной компромисс ради компромисса. К тому же очередной компромисс может оказаться разрушительным для самого Запада. Поэтому интервью Медведева на Западе уже не воспринимаются серьезно. Медведева попросили и это заготовка, мы это понимаем , еще раз озвучить, что они готовы к переговорам. И они очень хотят эти переговоры вести. Российские элиты выходят на Запад через разные тайные каналы, чтобы договориться о переговорах. Поскольку поняли, что эта война проиграна", - объяснил Климкин.

Дипломат подчеркнул, что война против Украины станет для России роковой в любом случае.

"Проигрыш в войне против Украины будет означать распад Российской Федерации. Теоретически и выигрыш в этой войне означал бы распад России. Поскольку захватив больше территорий, Россия получила бы еще большее сопротивление украинцев. Поэтому российский режим понял, что любой результат войны для них будет отрицательным. ", – добавил он.

27 августа заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что условиями прекращения войны являются отказ Украины от вступления в НАТО и соглашение о гарантиях безопасности для России.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb