В РФ поняли, что война проиграна: российские элиты начали искать каналы на Западе, чтобы договориться о переговорах, - Климкин
Министр иностранных дел Украины 2014-2019 гг. Павел Климкин считает, что российские элиты пытаются убедить Запад пойти на переговоры, поскольку поняли, что война против Украины уже проиграна
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".
"На Западе должны понять, что не нужно заключать с Россией очередной компромисс ради компромисса. К тому же очередной компромисс может оказаться разрушительным для самого Запада. Поэтому интервью Медведева на Западе уже не воспринимаются серьезно. Медведева попросили и это заготовка, мы это понимаем , еще раз озвучить, что они готовы к переговорам. И они очень хотят эти переговоры вести. Российские элиты выходят на Запад через разные тайные каналы, чтобы договориться о переговорах. Поскольку поняли, что эта война проиграна", - объяснил Климкин.
Дипломат подчеркнул, что война против Украины станет для России роковой в любом случае.
"Проигрыш в войне против Украины будет означать распад Российской Федерации. Теоретически и выигрыш в этой войне означал бы распад России. Поскольку захватив больше территорий, Россия получила бы еще большее сопротивление украинцев. Поэтому российский режим понял, что любой результат войны для них будет отрицательным. ", – добавил он.
- 27 августа заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что условиями прекращения войны являются отказ Украины от вступления в НАТО и соглашение о гарантиях безопасности для России.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.49
Покупка 39.49Продажа 40.3
-
EUR
Покупка 39.35Продажа 40.38
- Актуальное
- Важное